7 Cara Redakan Gatal akibat Biduran, Ingat Jangan Digaruk!

1. Hindari pemicu

2. Jangan menggaruk

(Biduran adalah ruam kulit yang umumnya dipicu oleh banyak hal, termasuk makanan tertentu, obat-obatan, dan stres. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

3. Minum antihistamin

4. Tenang

5. Pertimbangkan akupunktur

6. Mandi air dingin

7. Melembapkan

Kunjungi dokter

(TIN)

Gatal, merah, dan muncul pada saat yang paling buruk. Ya, berkisar 20 persen populasi biasanya mengalami biduran , setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hal ini diungkapkan oleh American College of Allergy, Asthma & Immunology. Namun, bila gatal-gatal berlangsung lebih dari enam minggu, bisa dianggap biduran ini kronis.Bagi sebagian orang, gatal-gatal ini disebabkan oleh alergi, tetapi bagi orang lain tidak ada penyebab yang jelas. Biduran kronis tanpa penyebab yang diketahui disebut urtikaria idiopatik kronis (gatal-gatal).Rasa gatal yang terkait dengan gatal-gatal ini, berasal dari pelepasan bahan kimia alami yang disebut histamin oleh sistem kekebalan tubuh, dapat memengaruhi kualitas hidup secara dramatis. Tapi jangan khawatir, menukil dari Everyday Health, ada banyak hal bisa dilakukan untuk meredakan gatal akibat biduran."Tes alergi biasanya merupakan langkah pertama ketika seseorang mengalami gatal-gatal. Bahkan, meskipun hasil tes negatif, dan penyebab tidak ditemukan, bukan berarti tidak ada pemicunya,” ujar Gary Goldenberg, MD, asisten profesor klinis dermatologi di Icahn School of Medicine di Mount Sinai di New York. Buat buku harian untuk bantu mengidentifikasi pemicu potensial yang bisa menyebabkan biduran. Apakah itu dari makanan, udara, atau debu.Ya, rasa gatal akibat biduran memang tidak nyaman. Tapi, dengan menggaruknya bisa menyebabkan gatal menyebar dan menjadi lebih meradang, jelas Neeta Ogden, MD, ahli alergi dan juru bicara Asthma and Allergy Foundation of Amerika. “Kompres dingin dapat membantu meredakan gatal tanpa memperparah gatal-gatal,” tambahnya.Antihistamin tidak mengobati biduran yang Anda miliki, tetapi dapat membantu mencegah munculnya biduran baru dalam 24 jam ke depan. "Kuncinya, minum antihistamin setiap hari pada waktu yang sama," tandas Goldenberg. Krim antihistamin juga bisa menghentikan rasa gatal.Stres membuat segalanya menjadi lebih buruk. Jika mengalami gatal-gatal, itu bisa menjadi lebih buruk dengan stres. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menemukan cara menghilangkan stres . Meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar berjalan-jalan dapat membantu. Yang penting, konsistensi. Temukan sesuatu yang membuat rileks dan sering melakukannya.Akupunktur dapat berperan dalam meredakan gatal yang terkait dengan gatal-gatal kronis, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada September 2015 di Journal of Alternative and Complementary Medicine.Mandi air panas atau berendam dapat memperparah gatal-gatal. Sebaliknya, mandi air dingin untuk meredakan gatal. Selalu gunakan sabun dan produk lain yang tidak mengandung pewangi dan dibuat untuk kulit sensitif."Biduran tidak mengering seperti kondisi kulit lainnya, tetapi jika pelembap menenangkan atau menyejukkan, ini bisa bermanfaat,” kata Ogden. Beberapa produk juga memiliki komponen antigatal seperti oatmeal yang dapat membantu meredakan gatal dan menenangkan kulit. Jika oatmeal terbukti bermanfaat, pertimbangkan untuk mandi oatmeal dingin saat gatal-gatal semakin parah.Periksa ke dokter untuk memastikan pencegahan dan menghentikan rasa gatal. Jika antihistamin tidak membantu, dokter mungkin meresepkan pengobatan lain. Ini mungkin termasuk kortikosteroid, antidepresan, pengubah leukotrien, imunosupresan, dan omalizumab, obat asma yang sekarang disetujui oleh Food and Drug Administration untuk mengobati gatal-gatal kronis.