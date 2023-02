Ahli Jantung Merekomendasikan 3 Olahraga Ringan untuk Jantung Lebih Sehat

Aktivitas aerobik

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Latihan ketahanan

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Peregangan

(yyy)

Satu studi tahun 2022 menunjukkan bahwa kenikmatan adalah prediktor signifikan tentang seberapa besar kemungkinan kita bertahan dengan suatu jenis latihan, terutama jika itu melibatkan penetapan tujuan konkret yang dapat kita tingkatkan.Alasan semua orang untuk berolahraga bersifat individual, seperti meningkatkan kepadatan tulang, kekuatan otot, dan kesehatan mental. Tetapi memiliki jantung yang sehat menjadi poin utama dan keinginan kebanyakan orang tentunya.Menurut seorang ahli jantung terkemuka, campuran latihan yang tepat dalam rutinitas dapat memberikan keajaiban bagi kesehatan jantung. Ini semua tentang berolahraga dengan keseimbangan yang tepat.Jessica Hennessy, MD, PhD, ahli jantung olahraga dan spesialis penyakit kardiovaskular di NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, memberi tahu The Healthy tiga strategi sederhana untuk latihan rutin agar jantung tetap kuat, membantu mencegah penyakit jantung, dan meningkatkan pemulihan jika kamu memiliki penyakit jantung. Bagaimana caranya? Yuk, simak di bawah ini!Latihan aerobik dalam memperkuat jantung adalah mempersiapkan jantung untuk mengatasi stres apa pun pada tubuh. Selain itu, latihan aerobik (sering disebut “kardio”) membantu mengatur berat badan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mencegah kerusakan arteri akibat kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi.Pada akhirnya, semua itu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. The American Heart Association (AHA) merekomendasikan orang dewasa untuk mendapatkan setidaknya:- 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang- atau 75 menit aktivitas berat- atau kombinasi keduanyaUntuk memenuhi tujuan ini, Dr Hennessy menyarankan agar menggunakan detak jantung sebagai panduan untuk memastikanmu tidak membebaninya secara berlebihan. Karena peningkatan aktivitas fisik yang lambat dan stabil adalah cara terbaik untuk melatih otot jantung.Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan massa otot memiliki efek perlindungan pada arteri, mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan kekakuan arteri. AHA merekomendasikan latihan ketahanan intensitas sedang hingga tinggi setidaknya dua kali seminggu, selain latihan aerobik.Tetapi sekali lagi, kemajuan adalah kuncinya. Mengangkat terlalu banyak beban terlalu cepat dapat memberi terlalu banyak tekanan pada jantung. Mulai dari yang rendah dan tingkatkan ke atas untuk mendapatkan manfaat maksimal. Dapat menyelesaikan satu set 10 repetisi dengan beban yang membuat otot mendekati kelelahan.Aktivitas ini membantu meningkatkan fleksibilitas (kemampuan otot untuk meregang) dan mobilitas (rentang gerak pada persendian), yang keduanya membantu untuk mendapatkan hasil terbaik dari latihan. Pekerjaan keseimbangan, seperti pose yoga, secara bertahap dapat memperkuat jantung bersama dengan kelompok otot lainnya.Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peregangan juga memiliki manfaat kardiovaskular tertentu, menurut Rachelle Sultana, PhD, seorang ahli fisiologi olahraga di Healthstin. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam The Journal of Physiology menemukan bahwa peregangan pasif selama 12 minggu meningkatkan aliran darah dan mengurangi kekakuan arteri, mengurangi risiko masalah kardiovaskular.Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pasien dengan penyakit arteri koroner yang diketahui mempertahankan aktivitas fisik memiliki penanda peradangan yang lebih rendah, lebih sedikit gagal jantung, dan kelangsungan hidup yang lebih baik pada 30 tahun masa tindak lanjut. Ingat, olahraga memungkinkan kita melepaskan hormon yang menumbuhkan pembuluh tambahan, meningkatkan aliran darah ke organ dan jantung.