Pentingnya Minum Air Mineral dengan Kandungan Mineral Esensial

(ROS)

Jakarta: Air sangat dibutuhkan tubuh karena tubuh manusia sekitar 70 persennya terdiri dari zat cair. Karena begitu pentingnya air, kesehatan tubuh akan terganggu jika asupan air kurang.Salah satu kandungan di dalam air putih adalah mineral esensial. Mineral esensial digunakan oleh sistem organ tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pergerakan, produksi energi, pemanfaatan, dan pemeliharaan homeostasis internal.Mineral esensial juga bermanfaat terhadap kesehatan kulit. Bahkan penuaan dini dapat dicegah dengan konsumsi harian air mineral yang mengandung mineral esensial.Agar kesehatan tubuh tetap terjaga, setiap orang diharuskan cukup konsumsi air setiap hari. Bagi wanita dewasa, disarankan minum sekitar delapan gelas berukuran 200 ml per hari atau total 1,6 liter. Sementara, pria disarankan minum sekitar 10 gelas berukuran 200 ml atau total 2 liter tiap hari.Selain dari minuman, makanan juga menyumbang asupan cairan pada tubuh sekitar 20 persen. Cairan dari makanan diperoleh dari buah dan sayur, di antaranya bayam dan semangka.Pastikan Anda minum air yang mengandung mineral esensial berkualitas. Le Minerale memiliki kandungan mineral esensial yang baik bagi tubuh. Le Minerale diproduksi dengan teknologi mineral protection system sehingga kandungan mineral alami tetap terjaga kualitasnya hingga tiba di tangan Anda.Le Minerale diproses secara higienis dengan teknologi modern dan pengawasan ketat. Hal itu menjadikan Le Minerale aman dan sehat diminum setiap hari.Dengan kualitas yang baik dan terjaga higienitasnya, Le Minerale didaulat sebagai penyedia water station di ajang lomba lari Jakarta Marathon 2022.Kemitraan panitia Jakarta Marathon 2022 dengan Le Minerale terjalin karena air minum dalam kemasan tersebut dinilai memiliki standardisasi internasional dan kerap digunakan pada ajang dunia.Head of Public Relations and Digital Le Minerale Yuna Eka Kristina mengatakan Le Minerale merupakan air mineral yang memiliki kandungan mineral esensial yang tepat dibutuhkan untuk aktivitas olahraga."Yang diperlukan tubuh bukan hanya sekadar hidrasi, melainkan juga mineral essensial. Apalagi untuk para pelari, di mana mineral esensial seimbang ini sangat baik untuk menjaga kebugaran selama marathon," kata Yuna.Tak hanya itu, Le Minerale juga mendukung sustainable environment di Jakarta Marathon 2022. Seluruh botol plastik PET bekas pakai selama acara dikumpulkan dan akan didaur ulang."Pada Jakarta Marathon 2022 ini, kami telah bermitra dengan Collection Company (PlasticPay) untuk mengumpulkan plastik PET yang dipastikan sangat banyak di gelaran ini, untuk kemudian didaur ulang," kata Yuna.Daur ulang botol plastik PET ini termasuk bagian dari pendekatan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular telah dijalankan oleh Le Minerale bekerja sama dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) melalui Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Minerale. Gerakan ini merupakan komitmen multi-stakeholder dalam pengelolaan sampah plastik polyethylene terephthalate (PET).Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Minerale selaras dengan komitmen pemerintah mewujudkan Indonesia bersih sampah pada 2025.