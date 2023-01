Subvarian XBB.1.5: WHO Rekomendasikan Gunakan Masker untuk Perjalanan

(Smallwood menyarankan agar penumpang pesawat tetap memakai masker untuk mencegah penularan varian baru covid-19. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Pejabat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar metode mitigasi covid-19 seperti penggunaan masker di pesawat ditekankan kembali untuk wilayah seperti Amerika Utara dan Eropa sebagai tanggapan terhadap penyebaran subvarian omicron XBB.1.5, yang diyakini secara signifikan lebih menular daripada mutasi sebelumnya.Catherine Smallwood, petugas darurat senior untuk WHO, juga sempat memberi pengarahan mengenai apakah pelancong dari AS harus menjalani pemeriksaan perjalanan karena penyebaran XBB.1.5, lebih dari 70 persen kasus di AS Timur Laut saat ini dikaitkan dengan subvarian."Penumpang harus memilih untuk memakai masker dalam pengaturan berisiko tinggi seperti penerbangan jarak jauh. Dan ini harus menjadi rekomendasi yang dikeluarkan untuk penumpang yang datang dari mana saja di mana ada penularan covid-19 yang meluas," tandasnya, seperti dikutip dari The Hill.Dan masih menurut Smallwood, kualifikasi ini pada dasarnya berlaku untuk seluruh dunia saat ini. "Jadi kita tidak boleh menargetkan penumpang tertentu sendirian," ujar Smallwood. Selain itu, Smallwood juga menyarankan tindakan mitigasi pandemi yang menargetkan para pelancong tidak boleh mengalihkan sumber daya dari tindakan domestik seperti pengawasan virus.Hans Kluge, direktur regional WHO untuk Eropa, mencatat selama pengarahan bahwa kasus XBB.1.5 telah terdeteksi di Eropa dalam jumlah kecil tetapi terus bertambah. Dia memuji negara-negara seperti Denmark, Prancis, dan Jerman karena mempertahankan pengawasan genomik yang kuat terhadap covid-19 dan mendesak negara lain untuk tidak berpuas diri.XBB.1.5 diyakini menyebabkan 28 persen kasus di AS saat ini. Menurut laporan terbaru dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC), pada akhir tahun 2022 subvarian yang sama hanya menyebabkan sekitar 2,5 persen kasus di negara-negara Eropa di mana proporsi varian dapat diperkirakan secara akurat.