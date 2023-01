Program Bayi Tabung Bukan Hanya untuk Pasangan yang Memiliki Masalah Infertilitas

(ELG)

Memasuki tahun 2023, Morula IVF Indonesia membawa semangat baru dengan mengusung tiga pilar yakni, trusted, advanced technology dan caring. Setelah 24 tahun berdiri, mereka bertekad memberikan dukungan kepada setiap langkah perjalanan kesuburan masyarakat Indonesia.Managing Director Morula IVF Indonesia, Sonny Adi Nugroho, menyatakan bahwa tahun 2023 akan menjadi momentum penting setelah pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir. Terlebih setelah mereka meraih penghargaan sebagai klinik bayi tabung terbaik versi Frost & Sullivan dalam penghargaan Frost & Sullivan 2022 Indonesia Company of the Year Award"Kami berkomitmen mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045," katanya.Sonny menambahkan, pihaknya ingin mengubah cara berpikir bahwa program bayi tabung (IVF) bukanlah hanya untuk pasangan yang memiliki masalah infertilitas. IVF juga bisa membantu para pasangan yang memiliki riwayat penyakit keturunan, yaitu melalui teknologi PGT-A (Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy) dan Preimplantation Genetic Testing for Monogenic Diseases (PGTM).PGT-A merupakan screening genetik untuk mengevaluasi embrio dengan kromosom normal, nantinya akan ditransfer ke dalam rahim sehingga akan meningkatkan peluang kehamilan dan harapan melahirkan bayi yang sehat.Sedangkan PGT- M merupakan screening genetik lanjutan bagi pasangan-pasangan yang memiliki risiko penyakit diturunkan seperti Thalassemia, Spinal Muscular Atropy, Cystic Fibrosis. Kehadiran bayi yang sehat tentunya menjadi cikal bakal generasi yang sehat sehingga peningkatan kualitas hidup akan tercapai."Tahun ini kami sekaligus memperkenalkan sebuah tagline baru yakni, 'start now, keep strong, miracle happens'. Tagline penggugah, sekaligus mengajak pasangan suami istri yang masih bermimpi untuk memiliki buah hati," tutupnya.