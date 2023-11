Krimer jadi Solusi Sehat Sukseskan Plant Based Dietmu, Ini Manfaatnya

(FIR)

Pola makan tinggi gula, tinggi lemak, dan makanan ultraproses memberikan dampak yang buruk terhadap peningkatan obesitas dan penyakit degeneratif di Indonesia. Salah satu diet yang telah dilirik di Indonesia yaitu Plant Based.Ketertarikan pada Plant Based Diet didorong beberapa faktor. Banyak yang memilih Plant Based Diet karena ingin menjaga kesehatan atau menurunkan berat badan. Alasan lainnya yaitu kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, atau sebagai cara untuk mengurangi dampak buruk ke lingkungan.Plant-based food merupakan pola makan yang diterapkan untuk menambah jumlah konsumsi makanan yang bersumber dari tumbuhan seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, dan serelia.Tak dipungkiri, setelah susu, krimer kini menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan rasa lezat dan sehat secara bersamaan ketika kamu menerapkan Plant Based. Sebab krimer dapat dijadikan sebagai pengganti susu, namun rendah gula serta tinggi serat.Bertepatan dengan SIAL InterFOOD yang digelar di JIExpo Kemayoran pada 08-11 November 2023, CY Beverages juga meluncurkan krimer sehat dengan banyak manfaat, yaitu CY Beverages Plant-Based Crème."Setelah covid banyak orang lebih aware tentang kesehatan so they want something yang lebih natural, so kita launch creamer ini. Plant-Based Crème ini lactose free, Cholesterol free, dan yang paling penting adalah sebagai pengganti susu," ungkap Calvin Yong, Owner dan CEO CY Beverages."So dari market demand ini, kita membuat solusi untuk kafe dan resto, jadi lebih fresh dan healthy. So that’s why kita launching produk ini dan cukup laku,” sambungnya.CY Beverages Plant-Based Crème merupakan krimer bubuk gluten free, lactose free, high fiber, dan zero cholesterol. Jadi selain aman untuk kesehatan, CY Beverages Plant-Based Crème juga memiliki banyak manfaat."Kami sangat peduli dengan gaya hidup masa kini, kami percaya bahwa produk yang sehat dapat dikonsumsi oleh banyak kalangan mulai dari konsumen yang tidak toleran terhadap laktosa, vegetarian, atau konsumen yang memiliki masalah kolesterol," jelas K.C Ong selaku Bisnis Development Director of CY Beverages."Jadi CY Beverages percaya bahwa jika produk kami yaitu CY Plant-Based Crème ini bisa membuat konsumen menikmati creamer yang enak tapi juga tidak perlu khawatir karena produk ini lebih sehat," terangnya.Manfaat yang bisa dirasakan dari minuman kaya serat (high fiber) adalah dapat mendukung kesehatan pencernaan yang optimal. Kemudian zero Kolesterol untuk menjaga kesehatan jantung, lactose free dan gluten free sangat baik untuk memenuhi berbagai preferensi diet.Selain itu CY Beverages Plant-Based Crème juga tidak mengandung lemak trans (zero trans fat), sehingga tetap dapat merasakan kenikmatan krimer tanpa takut menimbulkan risiko yang mengancam kesehatan.CY Beverages Plant-Based Crème sangat cocok dikombinasikan dengan minuman kopi, coklat, atau matcha. Rasakan setiap tegukan dengan rasa krim yang lembut dan kelezatan yang luar biasa.