Awas Komplikasi: Cara Melindungi Penglihatan akibat Dermatitis Atopik

(Dalam beberapa kasus, dokter atau dokter kulit mungkin merekomendasikan perawatan oleh dokter spesialis mata. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Orang dengan dermatitis atopik, juga dikenal sebagai eksem , terbiasa dengan kulit kering, gatal, dan ruam merah yang menyertai peradangan . Dan umumnya muncul di wajah, di dalam siku, di belakang lutut, dan di tangan dan kaki. Sebenarnya ruam ini bisa muncul di mana saja, termasuk kelopak mata, alis, dan bahkan bulu mata , menurut Klinik Cleveland.Sebagaimana dinukil dari Everyday Health, dermatitis atopik merupakan jenis eksem yang paling umum dan dapat berkembang di sekitar area mata yang sensitif dan menyebabkan sejumlah masalah mata bagi siapa saja yang hidup dengan kondisi tersebut.Memang, menurut DermNet, kelopak mata sangat sensitif terhadap iritasi. Jika kamu mengekspos kelopak mata ke bahan iritan, kemungkinan besar mereka akan meradang dibandingkan bagian lain dari kulit.Selama pandemi covid-19 , beberapa dokter memerhatikan peningkatan eksem di sekitar wajah dan mata pasiennya.“Salah satu kemungkinan alasannya adalah dengan meningkatnya kontak berbagai jenis kain ke kulit, populasi dengan peningkatan insiden dermatitis kontak ini dapat bereaksi terhadap bahan masker,” jelas Gerami Seitzman, MD, dokter mata dan direktur medis dari Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology di UCSF Health di California, yang mengamati tren tersebut selama pandemi.Peningkatan penggunaan pembersih tangan dan sabun juga dapat memperburuk iritasi kulit, tambah Dr Seitzman. “Terakhir, di iklim yang lebih dingin, bagian kulit yang terpapar udara dingin dan kering di luar ruangan dapat mengeringkan kulit dari kelembapan alaminya. Jadi, dengan wajah tertutup, kemungkinan lebih banyak kondisi buruk yang memengaruhi kulit di sekitar mata,” tambahnya.Dibandingkan dengan populasi umum, orang dengan dermatitis atopik memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit mata, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 di Journal of American Academy of Dermatology. Selain itu, individu dengan eksem parah lebih cenderung mengalami komplikasi mata dibandingkan dengan dermatitis atopik ringan.Alasannya terletak pada sifat dari kondisi kulit. “Orang dengan eksem sering kali atopik, artinya mereka cenderung alergi terhadap banyak zat,” jelas Seitzman."Ketika lapisan halus di permukaan mata merespons banyak alergen, mata itu sendiri bisa menjadi merah dan meradang." Saat mata sangat gatal, beberapa orang menggosok mata berulang kali dan secara agresif. Hal ini pun dapat menyebabkan kerusakan mata.Sering kali, tetapi tidak selalu, orang dengan eksem mengetahui pemicunya. Terkadang pemicunya bisa musim tertentu atau terkadang bahan kimia tertentu atau iritasi lainnya. Sebaiknya, hindari kontak dengan agen pemicu yang diketahui.Disarankan juga agar kulit tetap bersih dan lembap. Bersihkan dengan pembersih yang menghidrasi, dan lembapkan dengan salep atau krim hipoalergenik di sekitar mata secara teratur. Kompres dingin adalah alat yang bagus untuk meminimalkan sensasi gatal.Ada banyak krim dan salep untuk pengobatan dermatitis atopik, mulai dari sediaan yang dijual bebas hingga krim kortikosteroid resep. Jangan pernah menggunakan salah satu dari ini pada area mata tanpa berkonsultasi dengan dokter, karena, seperti penelitian yang diterbitkan pada tahun 2017 di Journal of Current Glaucoma Practice, penggunaan steroid topikal dapat dikaitkan dengan glaukoma, mungkin dari krim yang meresap ke dalam mata.Dalam beberapa kasus, dokter atau dokter kulit mungkin merekomendasikan perawatan oleh dokter spesialis mata. “Setiap kali mata dan kelopak mata yang meradang dikaitkan dengan penurunan penglihatan, dokter mata harus dibawa sebagai bagian dari tim evaluasi,” kata Seitzman.Ketika steroid digunakan di sekitar dan di mata, sangat penting bagi dokter mata untuk mengikuti sehingga tekanan mata dapat dipantau. Steroid dapat memengaruhi mata dalam beberapa cara, dan pemantauan efek samping ini memerlukan alat khusus untuk mengukur dan memvisualisasikan kesehatan mata.