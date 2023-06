Kegiatan Donor Darah Bagian Upaya Memenuhi Kebutuhan Darah Nasional

(FIR)

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) mencatat stok darah di Indonesia mencapai 3,14 juta kantong darah per Juni 2021. Jumlah ini meningkat dalam 10 tahun terakhir dan penyumbangan donor darah mayoritas dilakukan secara sukarela.Sayangnya, jumlah ini masih kurang dari jumlah minimal kebutuhan darah nasional. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), standar pemenuhan kebutuhan darah yaitu 2% dari jumlah penduduk suatu negara, atau secara nasional 5,5 juta kantong darah dibutuhkan Indonesia setiap tahunnya.Data ini menunjukan masih tingginya angka kebutuhan pemenuhan kebutuhan stok darah di Indonesia. Menyambut hari donor darah sedunia, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), melibatkan peran aktif karyawan, tenaga pemasar, dan nasabah untuk membantu sesama melalui kegiatan donor darah.Kegiatan ini digelar selama 4 hari sejak 30-31 Mei dan 12-13 Juni 2023. Berlokasi di kantor Prudential Indonesia, aksi bertema 'Celebrating Life by Saving Lives' ini bekerja sama dengan Eka Hospital dan telah berhasil mengumpulkan 231 kantong darah."Melalui kegiatan donor darah yang bertema “Celebrating Life by Saving Lives” dan bekerja sama dengan Eka Hospital, kami mengajak karyawan, tenaga pemasar, dan nasabah untuk turut berperan aktif mendukung upaya pemerintah meningkatkan persediaan kantong darah nasional untuk membantu menyelamatkan nyawa yang membutuhkan," ungkap dr. Dian Budiani, Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia.Selain memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, kegiatan donor darah dapat memberikan banyak dampak positif bagi kesehatan tubuh pendonor, antara lain meningkatkan produksi sel darah baru, menjaga kesehatan jantung, serta menurunkan risiko penyakit serius. Hal tersebut juga menjadi bentuk kepedulian Prudential Indonesia terhadap kesehatan karyawan, tenaga pemasar, dan nasabah."Kita perlu mendorong kembali kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan donor darah, terutama agar fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskemas, siap untuk menolong masyarakat yang membutuhkan kantong darah kapan saja. Kami menyambut baik kerja sama dengan Prudential Indonesia sebagai bagian dari langkah penting dalam memenuhi kebutuhan pasokan darah demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan kuat," ungkap R. Octdy Hendrawan Wulantara, Sales Director Eka Hospital Group.Kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian kontribusi Prudential Indonesia dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Kontribusi lainnya yang telah dilakukan oleh Prudential Indonesia tiga tahun terakhir (2021-2023) di antaranya adalah pembukaan sentra Vaksinasi Booster kedua Prudential Indonesia di Prudential Center Kota Kasablanka, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya di Desa Maju Prudential."Kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh yang terbaik dalam kehidupan. Kami harap dengan kontribusi yang diberikan oleh karyawan, tenaga pemasar, dan nasabah melalui kegiatan donor darah ini dapat membantu masyarakat Indonesia agar bisa semakin #YakinMelangkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera,” tutup dr. Dian.