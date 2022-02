Atasi Jerawat Lewat Kampanye #21DaysHappyAcneEnding

Foto: Istimewa

Permasalahan kehatan kulit kerap dialami remaja, salah satu yang paling umum adalah jerawat. Faktor yang berkontribusi terhadap munculnya permasalahan jerawat adalah kebiasaan atau gaya hidup yang kurang tepat.Mengatasi jerawat bukanlah persoalan yang mudah, namun bukan tidak mungkin. Menurut penelitian, dibutuhkan 21 hari agar kita bisa mengubah pola kebiasaan buruk menjadi lebih baik dan sehat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk lingkungan. Pada masa tersebut, orang-orang akan berproses dan mencoba untuk berkomitmen pada perbaikan diri yang ia miliki.Sebagai brand yang fokus terhadap pentingnya kesehatan kulit generasi muda, salah satunya dengan kulit yang sehat bebas jerawat, ERHA Ultimate Acne Cure mengusung kampanye #21DaysHappyAcneEnding sebagai ajakan bagi anak muda untuk mulai menerapkan kebiasaan baik dalam 21 hari. Hal itu guna mengatasi permasalahan kulit seperti jerawat. ERHA Ultimate Acne Cure memahami bahwa setiap orang memiliki acne journey-nya masing-masing.“Banyak remaja yang memiliki permasalahan jerawat merasa bahwa jerawat tersebut adalah takdir mereka, dalam artian seumur hidup jerawat tidak bisa sembuh. Sebetulnya hal itu sama sekali tidak benar. Karena jerawat bisa sembuh, asalkan diatasi dengan solusi yang tepat, salah satunya lewat dengan clinical solution dari program-program yang ada di ERHA Ultimate Acne Cure,” Ungkap Alisa Agustine Sitorus selaku Head of ERHA Ultimate Acne Cure.Tentunya perjalanan acne journey mereka itu tak lepas dari perasaan sedih, insecure, ataupun putus asa karena tidak menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi jerawatnya. ERHA Ultimate Acne Cure ingin semua percaya bahwa setiap acne journey akan menemukan happy ending-nya.Berangkat dari pemahaman dan kepercayaan tersebut, ERHA Ultimate Acne Cure mengundang para Acne Warriors Agent dan Acne Influencers dalam acara 21 Days to Happy Acne Ending untuk berbagi cerita mengenai perjalanan mereka dalam menghadapi permasalahan jerawat.Bertempat di Twinhouse, Jakarta Selatan, ERHA Ultimate Acne Cure berkesempatan untuk membekali para Acne Warriors Agent dengan informasi mengenai cara mengatur pola hidup dan kegiatan yang dapat merubah kebiasaan untuk mendapatkan kulit sehat terbebas dari jerawat, salah satunya yakni dengan melakukan kegiatan Journaling."Kami berharap sesi sharing pada acara 21 Days to Happy Acne Ending ini dapat menjadi ajang bagi teman-teman acne fighter untuk saling support dan lebih termotivasi untuk meraih happy acne ending mereka. Lebih dari itu, kami juga berharap ERHA Ultimate Acne Cure dapat menjadi Top of Mind generasi muda saat membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan jerawat dan juga bekas jerawat, tentunya dengan program-program yang didukung oleh acne specialist, dengan hasil yang nyata, juga dengan biaya yang terjangkau," terangnya.Karena permasalahan jerawat tak jarang memberikan dampak emosional seperti hilangnya rasa semangat, percaya diri, bahkan menyebabkan trauma karena stress, sehingga kegiatan journaling dapat menjadi media stress release sehingga dapat meminimalisir munculnya permasalahan jerawat pada seseorang.Selain mengubah pola kebiasaan menjadi lebih baik, permasalahan jerawat juga dapat diselesaikan dengan lebih maksimal melalui berbagai jenis treatment kulit, seperti melalui clinical programs yang dimiliki ERHA. Pilihan clinical programs yang tersedia dan menjadi unggulan ERHA saat ini salah satunya adalah ERHA Ultimate Acne Cure. ERHA Ultimate Acne Cure merupakan solusi jerawat berbasis program yang personalized, aman dan efektif, juga dengan harga yang terjangkau sesuai dengan lifestyle Generasi Z.ERHA Ultimate Acne Cure menghadirkan opsi perawatan untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan jerawat dengan tenaga Dermatologist / skin expert profesional, yang didukung dengan fasilitas lengkap serta teknologi modern.ERHA Ultimate Acne-Cure memliki 6 Program:1. No Acne No CrySolusi untuk mengatasi jerawat aktif, yang perubahannya dapat terlihat dalam hitungan minggu2. Acne Finale Skin Redness ProgramSolusi untuk mengatasi bekas jerawat kemerahan (PIE)3. Acne Finale Dark Spot ProgramSolusi untuk mengatasi bekas jerawat berupa noda kehitaman (PIH)4. Acne Finale Acne Scar ProgramSolusi untuk mengatasi bekas jerawat berupa jaringan parut (bopeng) pada wajah5. Acne Finale Ultimate ProgramSolusi untuk mengatasi berbagai jenis bekas jerawat sekaligus, seperti bekas jerawat yang berupa kemerahan, noda kehitaman, dan jaringan parut (bopeng) pada wajah6. Comedoless and Poreless ProgramSolusi untuk mengatasi komedo, membersihkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih