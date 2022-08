MS Glow for Men Luncurkan Suplemen Kesehatan

(ELG)

Meski dikenal sebagai produsen produk perawatan tubuh dan rambut, MS Glow for Men meluncurkan produk baru berupa suplemen protein. Produk ini diciptakan untuk menjawab tren masyarakat terhadap kesehatan tubuh dengan memilih whey protein sebagai pengganti susu.MS Kulin hadir dalam tiga jenis produk yaitu Pro Whey, MS Kulin Mass Gainer, dan MS Kulin Creatimax. Untuk MS Kulin Creatimax hadir dengan kemasan bulky, sementara Pro Whey dan MS Kulin Mass Gainer dijual dalam kemasan kotak berisi 12 sachet."MS Kulin ini bukan cuma minuman pendamping olahraga biasa, tapi lebih dari itu. Selain bisa meningkatkan massa otot, kandungan-kandungan di dalamnya juga punya banyak manfaat lain yang membuat tubuh terjaga kesehatannya," kata Founder MS Glow For Men, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99.Susu sapi biasa yang banyak dijual di pasaran mengandung kasein sebesar 80% dan whey protein sebesar 20%. Sementara MS Kulin hanya mengandung whey protein yang proses penyerapannya terbilang cepat, yakni hanya sekitar 20 menit sejak makanan mulai dicerna."Asupan protein sangat dibutuhkan untuk membentuk dan membangun massa otot. Whey protein lebih cepat dicerna oleh tubuh sehingga lebih disukai oleh para atlet dan orang-orang yang memiliki gaya hidup aktif,” ujar konsultan gizi dr. Ardhika Putra Rakhmatullah, M.Kes.MS KULIN ini melengkapi rangkaian produk MS Glow for Men yang sudah ada yaitu produk skincare seperti facial wash, day crean dan sunscreen, serta produk haircare seperti pomade dan serum. Selain meluncurkan produk baru, mereka juga menggelar Sellers Gathering & Awarding Night bersama 136 sellers dari seluruh Indonesia.Acara dihadiri oleh kedua founder yaitu Gilang Widya Pramana dan Dewa Gede Adiputra serta Rafi Ahmad dan Arief Muhammad sebagai brand ambassador.“Ini adalah pertemuan pertama sejak peluncuran MS Glow for Man di bulan Desember 2019. Dalam 3 tahun terakhir ini MS Glow for Men sudah berhasil menjadi brand skincare dan haircare yang sangat dikenal masyarakat," ujar Gilang Widya Pramana.