Waspada, Wabah Strep A Bisa Mempunyai Gejala Aneh, Mata Juling Salah Satunya

(Cara penularan infeksi Strep A pada anak-anak maupun orang dewasa. Foto: Dok. Daily Mail UK)

Rumah Sakit Anak Colorado, di Denver, mencatat dua kematian akibat Strep A minggu lalu menjadi kematian anak pertama yang dikonfirmasi akibat penyakit musim flu ini. Bahkan, salah satu rumah sakit anak terbesar di Missouri melihat masuknya anak-anak dengan gejala Strep A yang aneh akibat wabah terus menyebar di AS.Tercatat Children's Mercy Kansas City Hospital memiliki tujuh anak dalam beberapa minggu terakhir datang dengan gejala seperti mata juling, benjolan di belakang telinga dan kesulitan menelan yang menyebabkan air liur.Dokter awalnya bingung dengan kasus tersebut, tetapi pengujian lebih lanjut menemukan bahwa setiap anak menderita Strep A. Infeksi bakteri yang biasanya ringan menyebabkan serentetan rawat inap di seluruh AS, Inggris, dan Eropa. Para dokter Missouri pun mencatat bahwa ini bukan gejala khas infeksi Strep A.Seperti yang telah dilansir dari laman Daily Mail, gejala khas Strep A meliputi ruam, demam, sakit tenggorokan, pipi memerah, nyeri otot, dan luka pada kulit. Sementara, gejala lain yang lebih serius dapat muncul pada kasus Strep grup A invasif (iGAS) di mana masalah mata dan air liur biasanya tidak terkait dengan infeksi.CDC mengatakan berkisar 14.000 hingga 25.000 orang Amerika terinfeksi setiap tahun dan 1.500 hingga 2.300 meninggal. Sebagian besar dari kematian ini adalah di antara orang tua. Kasus biasanya tidak muncul hingga pertengahan musim dingin, tetapi kasus ini sangat parah tahun ini karena flu dan RSV muncul. Namun, belum jelas apakah AS benar-benar mengalami lebih banyak kasus Strep A daripada biasanya.Musim flu yang parah yang diderita orang Amerika tahun ini bisa menyebabkan lonjakan infeksi bakteri. Kombinasi flu, RSV, dan Covid menyerang negara ini sekaligus yang oleh banyak ahli digambarkan sebagai 'triplemik'. Sehingga, antibiotik sering digunakan oleh anak-anak kecil yang sakit dengan penyakit seperti flu dan RSV untuk mencegah infeksi bakteri muncul segera setelahnya.Masalah rantai pasokan dan lonjakan permintaan yang disebabkan oleh musim flu yang luar biasa brutal telah membuat obat tersebut kekurangan pasokan di seluruh AS. Ya, situasi ini diperburuk oleh kekurangan amoksilin yang saat ini melanda negara Amerika Serikat.