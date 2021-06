5 Cara Tidur Pulas dalam Hitungan Detik, Pengidap Insomnia Wajib Baca Ini

(UWA)

Jakarta: Sulit tidur sudah menjadi menjadi masalah umum yang sering dialami oleh sebagian masyarakat. Susah tidur atau yang populer dengan sebutan Insomnia kebanyakan dialami oleh kaum urban atau masyarakat perkotaan.Ada banyak faktor yang membuat seseorang mengalami kesulitan untuk tidur, seperti pola hidup yang tidak sehat atau aktivitas malam hari yang sudah menjadi kebiasaan. Padahal tidur lebih awal sesungguhnya dapat membuat tubuh Anda lebih segar keesokan harinya.Untuk kalian yang memiliki masalah sulit tidur, tidak ada salahnya untuk mencoba beberapa cara berikut yang bisa membuat Anda terlelap hanya dalam waktu 30 detik.Salah satu cara efektif agar cepat tidur adalah dengan berbaring menyamping. Tidak bisa dimungkiri, setiap orang memiliki posisi tidur nyamannya masing-masing.Namun, berdasarkan penelitian dari the Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, posisi terbaik agar cepat terlelap adalah dengan posisi menyamping. Selain itu, tidur menyamping juga diklaim membuat tidur seseorang lebih berkualitas.Metode ini dipopulerkan oleh Sharon Ackerman dalam bukunya yang berjudul Relax and Win: Championship Performance. Ackerman mengamati para calon pilot Angkatan Laut Amerika Serikat. Ackerman mengamati kalau pilot-pilot tersebut dapat tidur pulas dalam kurun waktu kurang dari dua menit.Metode ini bisa dilakukan dengan melakukan pijatan lembut otot-otot tubuh mulai dari kepala hingga kaki, lalu berbaring telentang dengan posisi tangan persis di samping tubuh.Kemudian tarik dan buang napas secara perlahan sambil mengosongkan pikiran selama 10 detik. Jika metode ini diterapkan dengan benar maka seharusnya Anda bisa terlelap dalam waktu 30 detik.Metode “4-7-8” pada dasarnya adalah teknik pernapasan yang diklaim membantu seseorang agar tidur lebih cepat. Caranya dengan membaringkan tubuh, lalu letakkan ujung lidah di langit-langit mulut dan di belakang dua gigi depan.Pertahankan posisi lidah, biarkan bibir sedikit terbuka dan mengeluarkan suara mendesing saat Anda mengeluarkan nafas dari mulut.Kemudian, tahan napas selama 7 detik lalu buang nafas secara perlahan selama kurang lebih 8 detik. Ulangi sebanyak 4 kali sampai tubuh terasa rileks dan rasa kantuk muncul.Mendengarkan musik juga efektif untuk merangsak kantuk. Menurut sejumlah penelitian alunan musik dapat membantu seseorang bisa tertidur dengan cepat.Berdasarkan penelitian di The Journal of Alternative and Complementery Medicine tahun 2014 menjelaskan musik tak hanya mendatangkan kantuk tapi juga membuat seseorang tidur lebih nyenyak.Cara agar cepat tidur bagi yang susah tidur juga bisa dengan berhitung. Ada sejumlah alasan mengapa berhitung bisa dijadikan sebagai cara agar cepat terlelap.Berhitung bisa membuat kita terlelap lebih cepat dikarenakan aktivitas ini mampu mengelabui pikiran-pikiran yang berseliweran termasuk kecemasan dan pikiran negatif yang menjadi penyebab seseorang sulit tidur.Metode berhitung cukup mudah. Anda hanya perlu berhitung mundur pelan-pelan dari angka 100 hingga rasa kantuk muncul.