RSV Virus Pernapasan Jadi Target Besar Pembuat Vaksin Pfizer, Moderna, dan J&J

(Pandemi covid-19 telah melihat peningkatan infeksi Virus pernapasan syncytial (RSV) sepanjang tahun. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Vaksinasi antibodi

(TIN)

Virus pernapasan syncytial atau RSV, menginfeksi hampir semua orang di beberapa titik, menyebabkan gejala ringan seperti pilek bagi kebanyakan orang. Tapi itu bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti kesulitan bernapas dan radang paru-paru untuk bayi dan orang dewasa yang lebih tua.RSV sendiri merupakan, virus pernapasan yang membunuh hingga 500 anak-anak dan 14.000 orang dewasa yang lebih tua setiap tahun di AS. Berangkat dari kasus inilah yang menjadi target besar bagi beberapa perusahaan biofarmasi termasuk Pfizer, Moderna, GlaxoSmithKline, dan Johnson & Johnson.Menurut The Wall Street Journal yang dilansir melalui BioSpace, Pfizer, J&J dan Moderna, semuanya mengindikasikan rencana untuk mengajukan persetujuan peraturan pada akhir tahun ini untuk vaksin penyakit tersebut.Yang jika semuanya berjalan dengan baik, akan membuat satu atau lebih vaksin untuk penyakit tersebut tersedia pada tahun 2023. Selain anak-anak, orang dewasa yang lebih tua atau wanita hamil juga memenuhi syarat untuk mendapat suntikan ini.Meskipun sering dianggap sebagai penyakit anak-anak, RSV memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi pada orang dewasa yang lebih tua.Dr H. Cody Meissner, M.D., kepala divisi penyakit menular pediatrik di Tufts University School of Medicine, mengatakan kepada WSJ, bahwa jika seseorang memiliki penyakit paru-paru kronis atau jika mereka pernah mengalami serangan jantung atau semacamnya, mereka berada pada peningkatan risiko kematian akibat infeksi RSV.Annaliesa Anderson, Ph.D., kepala petugas ilmiah dari Bakterial Vaksin dan Rumah Sakit di Pfizer, mengatakan, “Saat ini, pilihan pengobatan untuk RSV sangat terbatas dan fokus terutama pada perawatan suportif.”Perlu diketahui, RSV, laiknya influenza, cenderung menjadi penyakit musim gugur dan musim dingin. Namun, pandemi covid-19 telah melihat peningkatan infeksi RSV sepanjang tahun.Selain itu, Sanofi dan AstraZeneca juga sedang mengerjakan terapi antibodi yang dapat memvaksinasi bayi baru lahir untuk mencegah penyakit RSV.“Dampaknya akan sangat besar. Bayi kecil tidak perlu terlalu sering datang ke rumah sakit," tandas Dr Janet Englund, M.D., spesialis virus pernapasan dan peneliti RSV di Rumah Sakit Anak Seattle.Pada 3 Maret 2022, Sanofi menerbitkan hasil dari uji coba Fase III nirsevimab, antibodi jangka panjang untuk melindungi bayi dari RSV dengan dosis tunggal.Penelitian ini mencapai titik akhir utama, yaitu menurunkan insiden infeksi saluran pernapasan bawah yang disebabkan oleh RSV sebesar 74,5 persen dibandingkan dengan plasebo. Obat ini sedang dikembangkan oleh Sanofi dan AstraZeneca.