5 Manfaat Sayur Kol untuk Kesehatan, Bisa Jaga Kesehatan Jantung

1. Melancarkan sistem pencernaan

2. Menjaga fungsi jantung

Kol merah, foto: pexels

3. Dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang

4. Mencegah kanker

5.Menyehatkan otak

Jakarta: Kol atau kubis (Brassica Oleracea) merupakan sayuran yang biasanya diolah sebagai menu makanan sehari-hari. Kol merupakan salah satu jenis sayuran yang mempunyai kandungan serat dan vitamin yang tinggi.Selain itu, sayuran yang satu ini juga mudah dimasak dan mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Mengutip dari laman health, ahli diet terdaftar di Cleveland Clinic's Center for Human Nutrition bernama Maxine Smith menyebutkan bahwa cara terbaik untuk mengolah kol adalah memasaknya dengan cepat. Cara ini akan mempertahankan nutrisi-nutrisi yang tubuhmu butuhkan.Menurutnya, memasak kol dengan metode memasak yang lama dapat merampas nutrisi makanan. Oleh karena itu, sebaiknya gunakan metode memasak yang lebih cepat seperti menumis atau memotong sayuran dan memakannya selagi masih segar dalam bentuk salad.Kol juga biasanya selalu menjadi sajian nikmat untuk lalapan, tumisan, sup sayuran, ataupun salad sayur. Kol umumnya dikenal dengan warna hijau pucatnya. Namun, terdapat beberapa varietas kol lain dengan warna, tekstur, dan bentuk yang berbeda, seperti kol ungu, kubis sayoy, dan kubis napa alias sawi putih.Kol mengandung nutrisi seperti serat, vitamin, dan mineral seperti kalium. Sebagai sayuran, kol juga tergolong tinggi vitamin C, zat besi, folat, vitamin K, serta antioksidan dalam bentuk polifenol dan belerang.Berdasarkan kandungan nutrisinya. Dilansir dari hellosehat, berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa Sobat Medcom peroleh dengan mengonsumsi sayur kol:Karena memiliki serat yang tinggi, kol dapat melancarkan sistem pencernaan . Kol memiliki kandungan serat yang tidak larut dalam air. Menurut penelitian yang dimuat dalam World Journal of Gastroenterology, serat yang tidak larut dalam air umumnya akan bekerja lebih baik dalam mencerna makanan dibandingkan serat yang larut dalam air.Kol merah mengandung senyawa kuat yang disebut anthocyanin. Antosianin adalah pigmen tumbuhan yang termasuk dalam famili flavonoid. Kol mengandung lebih dari 36 jenis anthocyanin yang kuat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk kesehatan jantung . Dilansir dari Healthline, para peneliti menemukan bahwa mereka yang asupan makanan kaya antosianin lebih tinggi memiliki risiko serangan jantung yang jauh lebih rendah.Vitamin K yang ada di dalam kol dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Menurut USDA, ada sekitar 68 mikrogram vitamin K dalam satu cangkir kol yang dimasak. Terlalu sedikit vitamin dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan tulang, peningkatan risiko terkena osteoporosis, dan dalam keadaan yang jarang terjadi, masalah memar serta perdarahan.Kandungan vitamin C yang tinggi pada sayur kubis tak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian gizi saja, tetapi juga memiliki manfaat untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker.Kubis termasuk sayuran yang diketahui berkhasiat dalam menjaga fungsi kognitif otak agar tetap optimal seiring bertambahnya usia. Kandungan nutrisi di dalam kol dapat membantu melancarkan aliran darah pada otak. Aliran darah yang lancar akan membuat otak lebih mudah mengingat, menyerap, dan memproses informasi.