YKIS Berharap Ending AIDS 2030 Bisa Tercapai

(FIR)

Kementerian kesehatan (Kemenkes) pada 2020 menghitung estimasi orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia berjumlah 526.841 orang. Sampai dengan Desember 2022 sebanyak 417.863 ODHIV dilaporkan dari 502 Kabupaten dan Kota se Indonesia.Terdapat pelaku kunci utama dalam penularan HIV, yaitu WPS (wanita pekerja seksual), LSL (lelaki seks dengan lelaki), waria, dan penasun. Namun sangat disayangkan, sejak 2017 hingga saat ini, persentase tertinggi dipegang oleh kaum homoseksual, yaitu LSL.Padahal faktanya, jika penemuan ODHIV laki-laki semakin mendominasi maka kemungkinan buruknya adalah penularan akan meningkat kembali. Karena jika jumlah laki-laki yang terinfeksi semakin banyak, maka laki-laki tersebut dapat menularkan pada perempuan (pasangannya) atau laki-laki (pasangannya)."Laki-laki menularkan laki-laki juga perempuan, sedangkan ODHIV perempuan hanya bisa menularkan pada laki-laki saja, itupun dengan susah payah." ucap dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, pendiri Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat."Mereka juga manusia, mereka juga melakukan kesalahan, tetapi jika mereka terinfeksi maka perlu pengobatan bertahun-tahun. Jika mereka sudah sembuh (dari gay) maka kemungkinan juga bisa menularkan pada perempuan," tambahnya.Dengan ini YKIS bekerjasama dengan media untuk membantu mengedukasi masyarakat agar mengetahui perkembangan dan pencegahan HIV/AIDS untuk mempercepat Ending AIDS 2030, dengan 3 visi utama:1. ZERO Infeksi baru HIV2. ZERO Kematian karena AIDS3. ZERO Stigma dan diskriminatif