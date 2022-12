Ini Makanan dan Minuman yang Bisa Meningkatkan Mood Kala Diri Memerlukan 'Dukungan'

Dapatkan vitamin B12

Pilih dopaminmu

(Menurut Gomer, kopi dapat meningkatkan dopamin di otak. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Gunakan folat

Serap sedikit vitamin D

Makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari dapat memengaruhi kesehatan termasuk risiko terkena beberapa penyakit, seperti obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kanker.Secara tidak sadar, terdapat juga beberapa makanan kaya akan vitamin dan nutrisi yang dapat memengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Bahkan, bisa membantu mengurangi beberapa gejala depresi dan kecemasan. Hal ini juga disampaikan oleh Kimberly Gomer, MS, RD, LDN, ahli diet terdaftar dan ahli gizi di Body Beautiful, Miami.Mau tahu apa saja? Berikut pemaparannya yang telah dilansir dari Eat This, Not That!Tidak hanya meningkatkan suasana hati dan melawan depresi, B12 juga meningkatkan energi, membantu pembentukan sel darah merah, mendukung kesehatan tulang, mencegah cacat lahir, dan meningkatkan fungsi otak. "Makanan penambah suasana hati mengandung B12 termasuk daging, telur, susu, sereal yang diperkaya, dan ikan," jelas Gomer.Dopamin adalah neurotransmitter yang diproduksi di otak yang terlibat dalam "pusat penghargaan" otak dan pengaturan suasana hati. Ketika otak memiliki dopamin yang memadai, kamu akan merasa bahagia, waspada, fokus, dan termotivasi. Namun, ketika dopamin tidak seimbang, mungkin akan mengalami perubahan suasana hati, demotivasi, dan kelesuan.Untungnya, dengan mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino L-tirosin, tubuh memiliki bahan penyusun yang diperlukan untuk mensintesis dopamin. Makanan ini mulai dari almond hingga semangka dan kopi. "Rekomendasi favorit saya adalah kopi karena menyebabkan tubuh meningkatkan tingkat dopamin di otak, yang dapat memberikan rasa lebih bahagia," saran Gomer."Tiram, remis, dan makanan laut lainnya telah terbukti bertindak seperti antidepresan alami, bersama dengan makanan tinggi folat, bentuk alami vitamin B9, termasuk sayuran hijau, brokoli, kembang kol, kangkung, dan kubis Brussel. Penelitian ilmiah mendukung pernyataan Gomer. Misalnya, meta-analisis tahun 2017 yang diterbitkan dalam Journal of Psychiatric Research menemukan bahwa peserta yang menderita depresi memiliki kadar folat yang lebih rendah.Vitamin D sering disebut sebagai "vitamin sinar matahari". Nutrisi ini diproduksi oleh kulit saat menyerap sinar matahari. Menurut sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Medicine, status vitamin D yang rendah dikaitkan dengan risiko depresi, emosi negatif, dan kualitas hidup yang lebih tinggi.Meskipun, tidak banyak makanan yang mengandung vitamin D, kamu bisa mendapatkan paparan sinar matahari selama 15-20 menit per hari. Susu non-susu yang diperkaya dan jus jeruk adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan vitamin D dalam makanan.