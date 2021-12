Dukung Kesetaraan Gender Lewat Best Women Empowerment Awards 2021

Ilustrasi (Pexels/Anthony Shkraba)

Jakarta: Peran perempuan saat ini dalam sektor profesional membuat pentingnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di lingkungan industri ekonomi, sosial, dan politik.



Pentingnya pemberdayaan perempuan di Indonesia turut diatur dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional di samping meningkatkan kualitas hidup perempuan.



Untuk itu, perusahaan-perusahaan yang telah mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui Indonesia mendapatkan apresiasi lewat Best Women Empowerment Awards 2021 'Redefining the Defined'.



Diharapkan perusahaan-perusahaan terbaik di tiap sektor industri tersebut akan terus mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, baik di lingkungan profesional maupun di lingkungan sosial secara umum untuk Indonesia yang lebih baik.



Berdasarkan data dari United Nations terkait situasi pandemi Covid-19 terhadap perempuan, kerentanan terpapar Covid-19 secara global bagi perempuan sangat tinggi, khususnya bagi perempuan usia 20 tahun ke atas.



Hal tersebut disebabkan oleh pentingnya peran perempuan dalam penanganan pandemi Covid-19. Banyak perempuan yang ada di garda terdepan, seperti pekerja sosial dan tenaga medis.



"Pandemi sangat berdampak buruk bagi perempuan, mulai dari kesenjangan upah, bekerja tanpa digaji, hingga adanya batasan dalam berpartisipasi mengambil keputusan. Namun, sebagai makhluk yang luar biasa hebatnya, pandemi ini enggak menghalangi perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja. Tingkar partisipasi perempuan di pasar kerja mengalami kenaikan,” kata Clara Aprilia Sukandar dari HerStory selaku penyelenggara Best Women Empowerment Awards 2021, Jumat 26 Desember 2021.



Besarnya populasi dan potensi yang dimiliki perempuan membuatnya menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam hal ini, akses, kesempatan, perlindungan, dan rasa aman yang sama dan setara dalam masyarakat menjadi salah satu hak perempuan yang dijamin pemenuhannya oleh negara.



"Secara garis besar, strategi dan arah pembangunan bangsa Indonesia sudah sejalan dengan semangat kesetaraan. Hal ini tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Meski belum merata, kini ruang gerak perempuan meluas dan tak terbatas," tutur Titi Eko Rahayu, SAM Bidang Penanggulangan Kemiskinan.



"Hadirnya para finalis Best Women Empowerment 2021 sudah sepantasnya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di berbagai bidang, khusunya di sektor profesional. Besar harapan saya agar kegiatan penghargaan ini enggak hanya menjadi ruang untuk memberi apresiasi dan menyebarkan inspirasi, melainkan dapat memperkuat komitmen pembangunan bangsa dan terwujudnya lingkungan yang setara untuk perubahan yang lebih baik lagi," tutupnya.

(MBM)