Hadir di Jakarta, MB Fair 2024 Berikan Pengalaman One Stop Shopping

(ROS)

Jakarta: Memiliki aktivitas ekstra padat membuat kaum ibu terkadang sulit meluangkan waktu untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. One stop shopping menjadi solusi tepat bagi para ibu untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan anak dengan waktu yang lebih efisien. One stop shopping menawarkan kemudahan bagi para ibu untuk mendapatkan semua kebutuhan rumah tangga dalam satu waktu tanpa harus berpindah lokasi.Kebutuhan one stop shopping ini menjadi perhatian Mother & Beyond. Guna memenuhi dan memberikan pengalaman one stop shopping bagi para ibu, Mother & Beyond menyelenggarakan MB Fair ke-23 di Grand Atrium, Mozaic Walk, Food Society, dan Fashion Atrium, Mall Kota Kasablanka, 1-4 Februari 2024. Tahun ini, MB Fair akan diadakan lima kali dan akan ada kota baru di pulau Jawa yang akan dikunjungi oleh MB Fair.MB Fair merupakan pameran perlengkapan ibu dan anak terlengkap, yang menyediakan berbagai keperluan untuk berbagai kategori dimulai dari ibu hamil, melahirkan, menyusui, dan bagi bayi hingga anak-anak praremaja.Melihat antusiasme tinggi dari komunitas Mother & Beyond, MB Fair 2024 menghadirkan 65 tenan dengan berbagai promo menarik seperti Flash Sale dan Exclusive Launching. Pada tahun 2024 ini, MB Fair berkolaborasi dengan beberapa merek perlengkapan ibu & anak ternama seperti Konicare, Cottons Baby Diapers, Dr. Teal’s, Mustela, Pigeon, Velvet Junior."Kembali MB Fair diadakan pada 2024 ini. Tahun baru sebagai pembuka dari MB Fair, kita pertama kali mengadakan di Kota Kasablanka pada 1-4 Februari 2024. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Untuk Moms semuanya selamat berbelanja di MB Fair 2024, Kota Kasablanka," kata Editor in Chief Mother and Beyond Novita Angie.Editor in Chief Mother and Beyond Novita Angie. (Foto: Dok. Ist)Selain menjadi destinasi berbelanja para moms, MB Fair 2024 juga menawarkan berbagai kompetisi seru dengan hadiah yang tentunya menarik bagi ibu dan anak, di antaranya Baby Crawling Competition, Kids Dance Competition, Kids Coloring Competition, dan Kids Costume Competition.MB Fair 2024 juga memberikan pengalaman yang berbeda dengan aktivitas seperti talkshow edukatif bersama dengan Mustela, Dr. Teal’s, Konicare, Ergobaby, dan sebagainya. Pada acara MB Fair 2024, para moms juga berkesempatan untuk menikmati berbagai aktivitas seru seperti poundfit ibu dan anak bersama Konicare, serta nail art ibu dan anak bersama IGorgeous. MB Fair 2024 didukung oleh Mall Kota Kasablanka sebagai official venue partner.