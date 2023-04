Rayakan Keberagaman, Mattel Rilis Barbie Down Syndrome

"Tujuan kami adalah memungkinkan semua anak untuk melihat diri mereka sendiri dalam Barbie, sambil juga mendorong anak-anak untuk bermain dengan boneka yang tidak terlihat seperti diri mereka sendiri. Permainan boneka di luar pengalaman hidup anak dapat mengajarkan pemahaman dan membangun rasa empati yang lebih besar, memimpin ke dunia yang lebih menerima," kata McKnight

(SUR)

Jakarta: Perusahaan mainan Mattel baru saja merilis boneka Barbie terbarunya, kali ini Barbie yang dibuat oleh Mattel berbeda dengan yang biasanya.Biasanya, Barbie dibuat hanya terbatas pada sosok putih, kurus, dan berambut lurus bak standar kecantikan perempuan di dunia. Kali ini, Barbie yang dibuat oleh Mattel adalah Barbie dengan down syndrome Pembuatan Barbie down syndrome ini bertujuan untuk merepresentasikan kecantikan yang lebih beragam dan mematahkan stigma bahwa cantik itu harus seperti Barbie. Selain itu, pembuatan Barbie ini juga bertujuan untuk membantu lebih banyak anak untuk menemukan mainan yang dapat mewakili mereka.sebagai wakil presiden eksekutif dan kepala global Barbie & boneka di Mattel.Dilansir dari The Guardian, dalam pembuatan Barbie ini, Mattel bekerja sama dengan National Down Syndrome Society (NDSS). Mereka mendesain bentuk, fitur, pakaian, aksesoris, dan berbagai ciri fisik Barbie semirip mungkin dengan down syndrome."Kami bangga memperkenalkan boneka Barbie dengan sindrom Down untuk mencerminkan dunia di sekitar kita dengan lebih baik dan melanjutkan komitmen kami untuk merayakan inklusi melalui permainan," lanjutnya.Selain Barbie dengan down syndrome, Mattel juga merilis boneka Barbie dan Ken dengan kursi roda, vitiligo, alat bantu dengar, kaki palsu, dan Barbie tanpa rambut.