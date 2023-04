4 Aktivitas Seru Bermain Bersama Keluarga di Mall

Video Game yang menantang dan kompetitif

: Pergi ke mal di akhir pekan enggak melulu soal makan, nonton bioskop, atau berbelanja. Bermain di arena permainan keluarga juga bisa menjadi aktivitas yang seru dan menyenangkan.Sayangnya, kamu kerap dibingungkan ketika berhadapan dengan berbagai macam mesin permainan. Biar enggak bingung coba simak bocoran 4 jenis mesin permainan yang bisa kamu temukan di pusat hiburan keluarga di kotamu:Jenis game ini memang bikin kamu dan anakmu nggak berhenti bermain. Sekali dicoba permainan ini bikin akhir pekan jadi lebih fun.Cobain jadi petualang sejati lewat video game Tomb Raider, atau malah membasmi alien bersama teman lewat arcade game seperti Halo Fireteam bisa menjadi pilihan.Mau jadi pembalap motor pro lewat Moto GP juga bisa. Lokasi permainan video game ini tersebar merata hampir di seluruh areana permainan keluarga seperti Timezone, Fun World, atau Amazon, dan arcade game arena di studio XXI.Malah untuk beberapa video games rutin kamu bisa melakukan kompetisi antar komunitas, seperti Maximum Tunes, Mai Mai, sampai Pump it Up. Kalau merasa jago dan bisa mengalahkan jagoan-jagoan Maximum Tunes coba datang aja ke Timezone Senayan Park. Atau kalau kamu ngerasa jago nge-dance, bisa ngadu skill Pump it Up di Timezone Lippo Supermall Karawaci.Berburu hadiah di mesin capit juga menjadi pilihan yang menarik. Karena di sini kamu bisa mendapatkan hadiah berupa boneka, mainan, atau permen menjadi hiburan seru dimainkan bersama bestie, atau pasangan. Shining Crane, Happy Crane, Pink Dream menjadi salah satu pilihan permainan yang bisa kamu jumpai di Timezone Indonesia.Bumper car (alias mobil senggol) permainan ini tersebar di beberapa arena permainan keluarga seperti Timezone, dan Amazone. Khusus buat Timezone, hampir di semua arena mereka memiliki arena permainan Bumper Car, seperti di Timezone Summarecon Bekasi, Timezone Lippo Mall Puri dan Timezone Mall Kelapa Gading 3.Khusus untuk di Timezone Mall Kelapa Gading 3, ada bumper car terbaru Spin Bumper Cars. Di mana perbedaan dengan Bumper Car konvensional adalah, Spin Bumper Car bisa berputar 360 derajat apabila berbenturan dengan mobil lainnya.Bermain sambil mengumpulkan tiket sebanyak-banyaknya juga menjadi kegiatan yang seru. Banyak pilihan mesin permainan yang khusus untuk mengumpulkan tiket. Misalnya Tower of Tickets, Pearl Fishery, dan Spongebob Pineapple Arcade, sampai Zombie Snatcher yang bakal ngasih kamu tiket sampai ribuan!Kalo tiket sudah terkumpul jangan lupakan ditukar dengan souvenir keren. Khusus di Timezone, toko souvenir mereka menawarkan tampilan yang keren dan berbeda dengan toko souvenir arena permaina lainnya. Di toko souvenir Timezone, alih-alih kamu menukarkan jumlah tiket kamu di kasir, kamu bisa memilih souvenir yang kamu inginkan seperti layaknya di mini market.