Moms, Perkenalkan Gerai Offline Perlengkapan Bayi dengan Konsep Baby Nursery

(Bantal dan guling Friends of Sally. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Friends of Sally, merek perlengkapan bayi lokal yang telah mendunia ini resmi membuka gerai pertamanya di lantai 3 Plaza Indonesia, Jakarta Pusat. Jenama ini disukai para ibu karena memiliki produk yang terbuat dari serat bambu ‘ajaib’ yang dikenal dengankarakteristik antibakterinya, sehingga cocok untuk semua jenis kulit bayi termasuk bayi dengan kulit sensitif.Dinamakan Sally’s Bedroom, gerai pertama Friends of Sally ini dirancang agar pelanggan mendapatkan inspirasi akan kenyamanan. Serta merasakan pengalaman dalam berbelanja yang menerapkan empat indera manusia yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, serta penciuman.Gerai offline yang kental dengan suasana kamar bayi (babyt nursery) ini juga bertujuan untuk meninggalkan kesan yang erat di hati para pelanggan. Pasalnya, kelembutan dan kenyamanan pada produk yang ditawarkan terkadang sulit untuk dijelaskan melalui kata-kata atau hanya dengan sebuah gambar maupun video, karena kelembutan yang sebenarnya hanya dapat dirasakan melalui sentuhan langsung."Sejak didirikan pada tahun 2020, kami berkomitmen untuk memproduksi perlengkapan bayidan anak dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan untuk anak kami. Kemudian,membagikannya kepada keluarga lainnya agar lebih banyak orang yang dapat merasakankelembutan spesial dari setiap sentuhan pada produk-produk kami," jelas Hillary dan Nathania, selaku Co-Founder dari Friends of Sally.Selain itu, komitmen ini juga dibuktikan melalui ragam produk yang ditawarkan oleh Friends of Sally mulai dari koleksi bantal, guling, pakaian, selimut untuk bayi dan anak yang terbuat dari 95 persen serat bambu alami dan 5 persen spandeks."Bahan ini terbukti lebih halus dibandingkan dengan bahan lainnya dan bersifat hypoallergenic. Selain aman untuk segala jenis kulit karena dilengkapi dengan teknologi anti bakteri dan formulasi tanpa bahan kimia, produk Friends of Sally juga memiliki misi berkelanjutan karena biodegradable dan tahan lama," jelas Hillary dan Nathania dalam siaran pers.Lebih lanjut, demi memastikan kualitas dan fungsionalitas dari produknya, seluruh produk dari Friends of Sally juga sudah terdaftar di SNI dan K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup) sehingga dipastikan aman untuk bayi dan anak. Selimut dan pakaian bayi pun telah dirancang dengan tingkat kenyamanan tertinggi dengan diperkaya oleh sifat bahan yang sempurna di segala temperatur, terasa dingin saat panas, dan terasa hangat saat dingin."Tak hanya itu, “Hug Pillow” sebagai best-selling product kami juga dilengkapi dengan ornamen berbentuk kuncup yang terletak di ujung guling yang berfungsi sebagai alat main sensori anak. Untuk kedepannya, konsep dari Friends of Sally akan menghadirkan karakter-karakter baru yang merupakan teman-teman dari anak kami, seperti koleksi dari Friends of Sally di bulan Juli lalu yang bernama Zion The Lion Collection yang terinspirasi dari teman dekat Samantha dan Hailey yang bernama Zion," tutup Hillary dan Nathania.