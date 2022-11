Top 3 Berita Gaya: Cara Hindari Perselingkuhan hingga Waspada Gangguan Pendengaran

6 Cara Menghindarkan Perselingkuhan agar Hubunganmu Tetap Langgeng

Top 3 Berita Gaya hari ini terkait dengan 6 Cara Menghindarkan Perselingkuhan agar Hubunganmu Tetap Langgeng. Kemudian ada yang kamu bisa lakukan mencegah bullying, hingga waspada penggunan headset untuk kesehatan telingamu.Berbicara tentang hubungan yang terjadi pada banyak orang. Tak jarang mereka mengalami kasus perselingkuhan, entah orang itu menjadi korban atau bahkan ia sendiri yang melakukannya.Selengkapnya klik di sini Berdasarkan survei 'Millennials and Generation Z – Making Mental Health at Work a Priority' oleh Deloitte terhadap 23.000 milenial and Gen-Z di 45 negara menunjukkan hampir setengah dari milenial dan 54 persen Gen-Z melaporkan diskriminasi di tempat kerja karena alasan ras, suku dan gender, di mana hal ini sangat memengaruhi kecemasan dan kesehatan mental mereka saat bekerja.Selengkapnya klik di sini Pandemi Covid-19 menjadikan seseorang lebih sering meeting secara online. Pada saat bersamaan kamu pun jadi lebih sering menggunakan headset dengan volume maksimal untuk menangkap percakapan supaya lebih jelas.Selengkapnya klik di sini