4 Rekomendasi Film Kartun untuk Mengisi Waktu Akhir Pekan Bersama Anak

Biasanya, film kartun diisi dengan humor dan karakter yang lucu. Inilah yang bisa meningkatkan suasana hati dan membuat kamu mudah tertawa. Tidak heran bila aktivitas ini akan menjadi menyenangkan bila dilakukan bersama anak di akhir pekan.Nah, berikut empat rekomendasi film kartun yang memiliki pesan positif dan cocok untuk ditonton bersama anak.Film kartun Inside Out diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis pada tahun 2015 lalu. Film ini mengisahkan tentang kehidupan Riley, seorang anak perempuan yang bahagia dan selalu berpikir positif. Namun, ia tiba-tiba berubah ketika keluarganya pindah ke kota baru.Melalui film ini, kamu bisa mengajarkan anak untuk selalu menerima dan menghargai berbagai jenis emosi yang datang.Masih dari Pixar, film Ratatouille bercerita tentang persahabatan antara tikus bernama Remy dan pemuda bernama Linguini yang ingin jadi koki. Melalui petualangan mereka, Remy dan Linguini akan belajar tentang tekad, kerja keras, dan impian yang harus dikejar.Kamu juga bisa mengajak si kecil menonton film The Boss Baby tentang seorang anak bernama Tim yang mempunyai adik bayi baru lahir. Film satu ini memiliki genre komedi yang pastinya bisa menghibur.Sejak dirilis pada tahun 2010, film Despicable Me sudah dikenal karena karakter uniknya, Minions. Selain komedi, kamu bisa menyaksikan berbagai adegan petualangan yang lucu dengan pesan positif di baliknya.Nah, itu tadi rekomendasi film kartun yang bisa kamu tonton dengan si kecil. Biar nyaman, kamu bisa menciptakan ruang nonton sederhana di rumah pakai sofa bed Informa atau sofa leter L yang bisa dibeli di ruparupa.Di sini, kamu pun bisa belanja perabot rumah tangga berkualitas dari merek-merek unggulan milik Kawan Lama Group, yaitu ACE, INFORMA, INFORMA Electronics, INFORMA Sleep, Pendopo, Toys Kingdom, ATARU, Krisbow, Pet Kingdom, SELMA, Susen, Chatime, Ashley, EYE SOUL, dan masih banyak lagi. Yuk, belanja sekarang!