Arena Bermain Ini Gaet Sekolah Modeling untuk Latih Kepercayaan Diri Anak-anak

Membangun kepercayaan diri anak memang gampang-gampang susah. Sebagai orang tua, kamu berperan penting untuk bisa mengangkat kepercayaan diri si kecil.Jika menurutmu peran yang kamu emban belum cukup, kamu butuh cara lain yang mungkin bisa membantu membangunkan kepercayaan diri anak, agar si kecil bisa mengeluarkan talenta dan berinteraksi kepada lingkungan sekitar. Arena bermain bisa menjadi pilihan, karena di sana banyak teman seangkatannya yang bisa berinteraksi untuk saling membantu mengangkat kepercayaan diri si kecil. Di Mall Of Indonesia Lantai 2, Jakarta Utara, ada arena bermain baru yaitu Kidzlandia yang menggaet OV Modelling School.OV Modelling School merupakan sekolah pelatihan kepercayaan diri anak dengan memberikan pelatihan berupa Modelling, MC/Presenter, Acting & Theater, Magician & Cosplay. Tema ini mengikuti Kidzlandia di beberapa tempat lain, seperti di Puri Mall dan Mall Taman Anggrek.Kidzlandia Mall Of Indonesia memiliki lebih dari 10 area permainan, yaitu Ball Pitt, Mini Trampoline, Tube Slide, Funnel Slide, Volcano Slide, Donut Slide, Wide Slide, Fast Slide, Sand Pitt, Ninja Warrior, dan lain sebagainyaSesuai dengan tagline yang dimiliki oleh Kidzlandia yaitu Fun & Edutainment, anak-anak yang bermain di Kidzlandia tidak hanya merasakan kesenangan saja, tetapi juga ada berbagai edukasi yang diberikan oleh kakak-kakak Kidzlandia melalui Fun Activity. Beberapa Fun Activity yang dapat diikuti adik-adik, yaitu: Fun Edutainment, Fun Coloring, dan Fun Dancing.Berbagai kegiatan tersebut dapat membantu pelatihan seni kreatifitas dari anak-anak yang bermain, serta membantu juga untuk para orang tua dalam menilai apakah sang anak memiliki bakat tertentu di luar dari Pendidikan formal yang telah merekadapatkan.Kidzlandia MOI hadir menempati area sebelumnya yang dimiliki oleh Kidzilla dan Fun & Fit brand of Funworld, sehingga menjadikan Kidzlandia Mall Of Indonesia menjadi yang terluas saat ini dari yang sudah ada dengan luas 903,7 m2.