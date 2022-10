5 Make Up Simpel Edisi Halloween, Gak Perlu Kostum!

Make up Mad Scientist

Memasuki bulan Oktober, memang tidak akan asing dengan perayaan Halloween yang jatuh tanggal 31 Oktober mendatang. Perayaan yang diadakan setiap tahun itu identik dengan riasan dan kostum seram dari hantu di seluruh dunia.Jika kamu tidak menemukan atau tidak ingin memakai kostum pada saat malam Halloween, kamu bisa lho menggunakan riasan saja. Tentu riasan pun dapat turut serta mengikuti Halloween juga!Nah ini ada 5 make up simple yang bisa kamu terapkan untuk kegiatan Halloween akhir bulan nanti:Mad Scientist atau ilmuwan gila dapat kamu terapkan untuk Halloween mendatang. YouTuber Cydnee Black menciptakan riasan ini dengan menggunakan kacamata pelindung agar dapatkan tampilan ‘smoke-out’ di sekitar wajah.Caranya adalah dengan menjiplak eyeshadow abu-abu atau hitam di sepanjang tepi luar kacamata pelindung saat kamu memakainya. Ratakan garis dengan kuas halus, lalu tambahkan sedikit asap gelap di sekitar wajah dengan kuas yang sama untuk hasil akhir yang lebih serampangan.Krim perona pipi dan bintik-bintik palsu menciptakan dasar dari make up ini. Kamu bisa gunakan eyeliner untuk menciptakan bintik-bintik tersebut. Tambahkan olesan lip liner berwarna cokelat atau pensil alis di bagian hidung atau pipi.Gunakan softlens yang berwarna seperti kuning agar menambah kesan ‘peri’ seperti layaknya negeri dongeng.Penampilan Barbie dinilai menjadi riasan yang manis dan lucu dengan outfit serba merah muda. Namun, untuk Halloween, kamu bisa gunakan sensasi yang berbeda dan menyeramkan.Seperti yang dibuat oleh YouTuber Roxette Arisa, kamu bisa memberikan efek khusus pada bibir layaknya berdarah. Kamu bisa gunakan cat wajah berwarna merah dan hitam di sekitar mulut.Meskipun ini terlihat biasa, tetap terlihat menyeramkan dengan cat tubuh berwarna merah, bibir hitam, dan juga mata dikelilingi warna hitam. YouTuber Ash Levi telah melakukan riasan ini.Make up ini memang seringkali menjadi make up terlaris yang dilakukan oleh banyak orang saat Halloween berlangsung. Fokus terhadap bagian merah di sekitar wajah layaknya darah.Kamu bisa gunakan alas bedak yang warnanya lebih tinggi dari kulitmu yang sebenarnya. Kontur gelap pada bagian wajah tulang pipi dan hidung untuk membentuk efek cekung. Mata diberikan efek ‘smokey’ berwarna hitam dan gunakan lipstik merah untuk bibir seperti darah.