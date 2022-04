6 Tips Lancar Menjalankan Ibadah Puasa bagi Ibu Menyusui

1. Minum yang cukup

2. Pilih makanan bergizi saat sahur

3. Segera berbuka

4. Hands-on breastfeeding

5. Menjaga produksi ASI

6. Semua butuh waktu

(FIR)

: Persiapan setiap ibu menyusui untuk berpuasa tentu berbeda, tergantung usia bayi dan beragam kondisi lainnya. Karenanya, sebelum memutuskan untuk berpuasa , sebaiknya ibu menyusui berkonsultasi dengan konselor laktasi atau dokter spesialis anak terlebih dahulu.Untuk itu, dr. Nabila Rahmania, IBCLC, Dokter Umum Konsultan Laktasi yang berpraktik di RS Pondok Indah, memberikan beberapa tips menjalankan puasa bagi ibu menyusui:Pastikan ibu memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air yang cukup sekurangnya 2 liter. Penuhilah kebutuhan cairan harian dengan minum sedikit tapi sering antara buka puasa dan sahur.Hindari minum terlalu banyak dalam sekaligus sebelum puasa dimulai. Hal ini justruakan membuat ibu sering buang air kecil dan menjadi haus lebih cepat.Saat sahur, pilihlah makanan dengan gizi seimbang yang mencakup protein dan karbohidrat kompleks agar ibu menyusui mendapat energi cukup untuk menjalankan puasa selama seharian penuh.Saat waktu berbuka tiba, ibu sebaiknya lekas membatalkan puasa dengan mengonsumsi makanan alami berenergi tinggi untuk memulihkan energi dengan cepat, misalnya dengan mengonsumsi kurma. Ibu juga dapat membuat smoothies kurma dengan susu sebagai variasi.Let down reflex (LDR) dapat melambat saat berpuasa. Ibu dapat menanganinya dengan menyusui sambil memijat halus dari pangkal payudara ke ujung untuk membantu aliran ASI lebih deras, sehingga anak dapat puas lebih cepat.Saat ibu memompa ASI, beberapa ibu kerap mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dari biasanya. Meskipun demikian, ibu harus tetap tenang.Ingat prinsip supply and demand. Semakin sering payudara dikosongkan, produksi juga akan meningkat. Pastikan anak menyusui on demand secara optimal dengan memperhatikan posisi dan perlekatan.Biasanya membutuhkan beberapa hari atau minggu untuk tubuh ibu dan anak menyesuaikan terhadap rutinitas puasa di bulan Ramadan. Jadi, tetaplah untuk berpikir positif.