Ucapan Hari Ayah Nasional 2023 Penuh Cinta dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

Ucapan Hari Ayah Nasional 2023

(WAN)

Jakarta: Hari Ayah Nasional diperingati pada 12 November setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan dan menunjukkan kasih sayang para anak kepada ayahnya.Hari Ayah Nasional awalnya ditetapkan saat paguyuban satu hati, lintas agama, dan budaya bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP) merayakan Hari Ibu pada 22 Desember 2014.Salah satu acara di paguyuban itu adalah sayembara menulis surat untuk ibu. Selesai acara, seorang peserta menanyakan perihal kapan peringatan Hari Ayah, karena ia ingin mengikuti sayembara menulis surat untuk ayah.Sejak saat itu, panitia PPIP mulai mencaritahu terkait Hari Ayah. Karena belum ada di Indonesia, PPIP mengusulkan diri sebagai inisiator penetapan Hari Ayah Nasional. Lalu pada 2016, Deklarasi Hari Ayah Nasional pun dilakukan di Solo dengan memberikan hadiah kepada ayah dalam kegiatan kekeluargaan itu.Salah satu cara merayakan Hari Ayah Nasional adalah dengan mengunggah foto bersama ayah di media sosial, lalu tuliskan ucapan paling tulus di kolom caption. Sobat Medcom juga bisa membelikan hadiah dan sepucuk surat untuk ayah.Medcom.id sudah menghimpun sejumlah ucapan Hari Ayah Nasional 2023 yang bisa kamu gunakan, lho! Berikut ini daftar ucapan Hari Ayah Nasional 2023 dalam bahasa Inggris dan Indonesia:1. Ayah, terima kasih atas semua yang Ayah berikan dan lakukan untuk aku. Ayah adalah yang terbaik untukku! Selamat Hari Ayah Nasional.(Dad, thank you for all the things you give and do for me. You’re the best! Happy National Father’s Day.)2. Selama Hari Ayah untuk orang yang paling aku sayang dan orang pertama yang selalu aku cari saat aku butuh masukan tentang hidup. Terima kasih sudah selalu menjawab semua pertanyaanku, Yah!(Happy Father’s Day to the person I love the most and the first person I turn to when I need some advice. Thank you for always answering my questions, Dad!)3. Selamat Hari Ayah 2023. Terima kasih karena selalu menyayangiku dan mendidiku seperti aku sekarang, Ayah.(Happy Father’s Day. Thank you for always loving me and rising me into the person I become right now, Dad.)4. Ayah, terima kasih untuk waktu, kasih sayang, dan perhatian yang selalu Ayah berikan. Selamat Hari Ayah Nasional!(Dad, thank you for your time, your love, and care, which you always give unconditionally. Happy Father’s Day!)5. Walaupun kita tidak bersama-sama, cinta dan bimbinganmu telah melekat padaku. Selamat Hari Ayah Nasional!(Although, we may be seperated, your guidance and love has stuck with me through it all. Happy Father’s Day!)6. Selamat Hari Ayah untuk Ayah terbaik! Aku sayang ayah.(Happy Father’s Day for the best Dad I could ask for! I love you, Dad.)7. Terima kasih telah berakting anak kecil saat aku masih kecil, bertingkah seperti sahabat ketika aku membutuhkan teman, dan bertindak seperti orang tua ketika aku membutuhkanmu. Selamat Hari Ayah!(Thanks for acting like a kid when I was a kid, acting like a friend when I needed a friend, and acting like a parent when I needed one. Happy Father's Day!)8. Semakin dewasa aku semakin sadar kehadiran ayah sangatlah penting di hidupku. Ayah telah memberikan cinta dan menerima semua kekuranganku. Selamat Hari Ayah Nasional!(The older I get the more I realize how important it is to have a dad like you. You have provided ove and acceptance I needed. Happy Father's Day!)9. Selamat Hari Ayah untuk pahlawan dan panutanku. Terima kasih atas semua yang telah Ayah lakukan untuk keluarga. Kami mencintaimu dengan sepenuh hati.(Happy Father's Day to my hero and role model. Thank you for everything you have done for our family. We love you with all our hearts.)10. Happy Father’s Day! You’re my hero and first love, Dad!(Selamat Hari Ayah Nasional! Ayah adalah pahlawan dan cinta pertamaku!)