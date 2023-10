Usung Konsep STEAM, Plan 'N' Learn Buka Arena Edu Fun di Summarecon Mall Kelapa Gading

Di Play 'N' Learn, anakmu bakal ditemani Funbodies yang siap memberikan penjelasan tentang permainan yang dimainkan si kecil. Dok. A. Firdaus/Medcom

Ketika sang anak bermain didampingi Funbodies, orang tua bisa menunggu di Rockstar Cafe. Bukan hanya tempatnya yang nyaman, para orang tua juga bisa WOO di sini. Dok. A. Firdaus/Medcom

Beragam permainan motorik yang memacu tumbuh kembang anak disajikan di sini. Dok. A. Firdaus/Medcom

: Mengajak anak ke arena bermain di mal mungkin sudah biasa. Tapi jika kamu bawa si kecil bukan hanya untuk bermain, melainkan juga belajar itu baru jadi keputusan yang tepat.Belakangan ini, beragam arena bermain di mal menjamur. Kita sebagai orang tua dihadapi banyak pilihan untuk mengajak anak-anak bermain. Tapi jika kamu ingin mengajak mereka bermain dan belajar, kamu bisa sambangi Play 'N' Learn yang merupakan pilihan Edu Fun yang cocok buat anak-anak.Apalagi Play 'N' Learn baru saja membuka arena baru di lantai 2 Summarecon Mall Kelapa Gading 1. Dijamin, pengalaman inovatif bakal dirasakan si kecil, apalagi arena bermain ini mengadopsi pendekatan pembelajaran Reggio Emilia yang didukung oleh konsep STEAM (Science, Technology, Arts, and Mathematics). Di mana Play 'N' Learn mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan berimajinasi, sehingga mereka dapat bereksplorasi dengan kreativitas dan imajinasinya.Tempat seluas 622 meter persegi ini menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan anak. Si kecil bisa mengeksplorasi belajar mereka yang unik, sekaligus mengembangkan pertumbuhan fisik dan mental yang sehat melalui ragam permainan aktif.Ada 11 area yang bisa anakmu eksplor di Play 'N' Learn MKG ini, beberapa di antaranya adalah:- Tempat makan: Rock Star Cafe- Robin Rock Star Music Room- Sally Scientist's Water Lab- Role Play Town- Robin Rockstar Jump Zone- Billy Builder's Seed Pit- Eddy's Engineering Play Area- Carly Coder's Toddler Zone- Billy Builder's Construction SitePlay 'N' Learn di Summarecon Mall Kelapa Gading 1 ini merupakan lokasi kedua di Jakarta, dan kelima yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Play 'N' Learn juga sudah ada di Emporium Pluit Mall Jakarta, Mall 21 Denpasar, Mall Ratu Indah Makassar, dan Medan Centre Point."Tempat baru yang luas ini memungkinkan kami untuk menciptakan pengalaman dinamis yang mendorong kreativitas, aktivitas fisik, dan interaksi sosial di lingkungan yang aman dan menstimulasi. Kami yakin anak-anak dan keluarga akan menyukai beragam penawaran dari tempat ini," ujar Kikie Randini, General Manager Marketing Play 'N' Learn Indonesia.Sementara itu Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading menjelaskan bahwa Summarecon Mall Kelapa Gading berupaya untuk tetap menjadi destinasi terbaik bagi keluarga."Kami berharap dengan hadirnya Play 'N' Learn di sini, bukan hanya akan menjadi pelengkap destinasi yang ramah keluarga dan menyenangkan, melainkan juga dapat menjadi tujuan mengasah tumbuh kembang anak-anak," terang Willy.Dalam momen ini, Play 'N' Learn menawarkan promosi menarik, di antaranya:- Paket Play: 120 menit bermain hanya dengan Rp100 ribu.- Paket Silver: Nikmati 2 ssi bermain hanya dengan Rp500 ribu.- Paket Gold: Dapatkan 5 sesi bermain hanya dengan Rp720 ribu/Tak hanya edu fun, Play 'N' Learn ini juga menyediakan paket ulang tahun spesial yang bisa kamu dapatkan infonya di situs resmi mereka. Jadi tunggu apa lagi, mati ajak anakmu bermain sambil belajar!