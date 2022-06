Membekali Para Ibu Pengetahuan Finansial hingga Kesehatan Mental

(ELG)

Peran seorang ibu begitu penting dalam kehidupan. Banyak peran dan tugas yang biasa diemban seorang ibu. Mulai dari mengurus kebutuhan rumah tangga, merawat anak hingga tak jarang menafkahi keluarga. Namun, menurut data penelitian yang dilakukan oleh Mama's Choice, 73 persen ibu mendapati dirinya jarang atau tidak lagi bisa mengikuti kelas pengembangan diri. Hal itulah yang mendasari mereka merancang program online "Wonder Mama Camp 2022"."Kami sengaja merancang program kelas eksklusif yakni parenting, self care, mental health & finansial bersama para ahli untuk mengajak para ibu menjadi Wonder Mama yang kuat, bersinar, dan menginspirasi bagi diri dan juga keluarga. Juga ajakan untuk mereka memperhatikan penampilan dan mempunyai kulit yang sehat, meski sibuk menjadi Ibu," kata Rahne Putri, Head of Branding Mama's Choice.Program ini diminati oleh 700 lebih pendaftar. Selama lebih dari 14 hari untuk mendukung kaum ibu menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan menjadi Ibu yang lebih baik lagi untuk keluarga. Awarding Ceremony untuk mengapresiasi 20 ibu terpilih pun digelar dan berhak mendapatkan gelar 'Wonder Mama'.Terdapat empat kelas pengembangan diri yang diisi oleh ahli di bidangnya. Sebut saja seperti Dhatu Rembulan sebagai influencer dan content creator yang memberikan materi dalam kelas 'I Love Me 3000'. Kelas ini menjelaskan tips jadi seorang ibu yang produktif, bahagia, serta berbagi tips membuat konten di media sosial."Sebuah kehormatan bisa membagikan informasi dan jadi inspirasi untuk mama-mama yang sudah ikutan Wonder Mama Camp 2022, antusias para mama juga sangat besar dan aktif saat penyampaian materi yang aku berikan jadi semangat banget waktu isi kelasnya," ujar Dhatu Rembulan.Ada 20 finalis yang juga terpilih untuk ikut kelas parenting dari Damar Wijayanti selaku Posivive Parenting Educator. Para ibu bisa mendapatkan wawasan baru dalam kelas 'Funtastic Parenting' untuk memahami peran ibu dan cara meningkatkan ikatan dengan buah hati.Para ibu lalu berkesempatan belajar mempersiapkan finansial sebagai orangtua demi kebutuhan finansial anak dan keluarga bersama Ligwina Hananto, CEO dan Lead Financial Trainer QM Financial. Terakhir ada Raden Prisya selaku Mindfulness Practitioner yang memberikan bekal seorang ibu untuk menjaga kesehatan mental agar memiliki pemahaman diri dan lebih aware terhadap kondisi emosionalnya."Finalis yang dinobatkan sebagai Wonder Mama 2022 ini akan menjadi Influencer Inspiratif dan mendapat hadiah uang tunai, kontrak serta project exclusive bersama Mama's Choice, berkesempatan mengembangkan dan mencoba produk baru kami dan juga kami berikan Produk Mama’s Choice setahun penuh," tutup Rahne Putri.