Ini Cita-cita 3 Anak Kimbab Family, Salah Satunya Mau Jadi Idol K-Pop

Harapan Kimbab Family di 2024

Bagi penyuka berbagai vlog atau video keluarga pastinya sudah tak asing dengan Kimbab Family ya. Keluarga yang terdiri dari Mama Gina asal Indonesia dan Appa Jay yang berasal dari Korea Selatan ini memang menanyangkan berbagai kegiatan keluarga di Korea Selatan.Unik, Mama Gina selalu memakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dan Appa Jay selalu menggunakan bahasa Korea.Dan tumbuh besar dengan orang tua yang berprofesi sebagai content creator, ternyata ketiga anak Kimbab Family memiliki cita-cita yang berbeda lho!Melalui unggahan video terbaru di channel YouTube Kimbab Family, exclusive talent Gushcloud. Mama Gina dan Appa Jay mengajak anak-anak untuk mengobrol bersama. Pada kesempatan ini, Suji, Yunji, dan Jio membagikan cerita mereka tentang profesi impiannya kelak.Si sulung Suji yang saat ini sudah masuk kelas 4 SD, punya cita-cita menjadi seorang penulis buku, pianis, dan animal keeper. Salah satu penulis kesukaan Suji adalah R.L. Stine, seorang penulis buku yang terkenal dengan karya novel fiksi horor anak-anak, di antaranya serial Goosebumps.“Buku cerita hantu dan fantasi. Tunggu buku aku terbit ya!” ucap Suji. “Lalu kalau aku jadi pianis, mohon ditunggu karya lagunya,” tambah Suji.Berbeda dengan Yunji. Sejak kecil Yunji sudah memiliki hobi menari dan bercita-cita menjadi seorang idol. Yunji mengatakan bahwa idol favoritnya adalah sang mama.“Mama cantik dan pandai menari, pandai menyanyi lagu Indonesia juga,” kata Yunji. Mama Gina berpesan, “Jadi kalau mau jadi idol, dedek sekarang banyak latihan dance, latihan nyanyi, latihan perform di depan banyak orang. Terus di umur yang cukup ada audisi. Biasanya audisi untuk masuk agency, untuk jadi trainee lalu dibuat grup sama agency, terus bikin debut,” pesan Mama Gina ke Yunji.“Kalau pekerjaan yang bagus itu tidak ada yang mudah, semuanya sulit, capek, diperlukan seperti itu. Profesi apapun semua begitu,” tambah Appa Jay.Mendengar nasihat Mama Gina dan Appa Jay, Yunji menjadi lebih semangat. “Meskipun begitu aku mau jadi idol!” kata Yunji dengan semangat.Terakhir ada Jio, putra bungsu Mama Gina dan Appa Jay yang tahun ini sudah diterima di sekolah dasar. Dengan penuh semangat Jio menyatakan impiannya untuk menjadi seorang petualang.“Alasannya, karena saya ingin melihat langsung berbagai macam negara di dunia dan tradisinya,” ujar Jio. Terdapat lima negara yang ingin dikunjungi Jio yaitu, China, Hong Kong, India, Indonesia, dan Ghana.Awal tahun 2024 dibuka dengan tradisi setiap tahun Kimbab Family, yakni saling membuat surat untuk satu sama lain. Suasana haru dan penuh kasih sayang menyelimuti sesi pembacaan surat ini.Appa Jay membacakan pesan penuh cinta kepada Mama Gina, “Kepada sayang. Selamat tahun baru, sudah 2024 ya. Tahun ini juga, meskipun kadang sulit, tapi demi kebahagiaan yang ada di depan. Kita sama-sama berusaha hidup dengan baik dan bekerja keras, I love you! Dari suami di sampingmu yang akan ada di sampingmu sampai jadi kakek-kakek,” ujar Appa Jay.Yunji juga menyampaikan cintanya kepada keluarga dengan ungkapan semangat dan dukungan untuk setiap anggota keluarganya, “Selamat tahun baru semuanya, I love you! Lalu jangan lupakan ini, Appa kita, ahli komputer, kamera, gadget dan lain-lain.""Mama kita juru masak nomor 1! Kakak Suji, pianis handal di rumah kita. Adikku Jio petualang yang paling dekat denganku. Keluarga kita adalah keluarga yang sangat istimewa, I love you keluargaku semua. Fighting!” tulis Yunji.Penasaran dengan berbagai kehangatan keluarga Mama Gina, Appa Jay, Suji, Yunji, dan Jio? Ikuti keseharian mereka di Instagram dan YouTube Kimbab Family.