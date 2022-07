Kenalkan Anak-anak tentang Sustainability Lingkungan, Cara Oris Indonesia Rayakan HAN 2022

Big Crown Pointer Date seri terbaru Calibre 403 automatic. (Foto: Oris Indonesia)

(FIR)

Banyak cara untuk memperingati Hari Anak Nasional. Salah satu yang menarik dilakukan brand jam tangan Oris Indonesia.Sesuai dengan visi Oris yang fokus sustainability lingkungan, Time Concept sebagai distributor eksklusif di Indonesia, menggelar workshop bertajuk ECO Friendly pada 7 Juli lalu. Dalam workshop yang sekaligus memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tiap 23 Juli tersebut, Time Concept menggandeng Bambukeun mengajak anak-anak berkeasi lewat ECO Printing.Pada kegiatan ini, anak-anak diajak menghias tote bag dengan bahan-bahan alami seperti bunga dan dedaunan menggunakan teknik pounding.Menurut Head of Brand Activation Time Concept, Kasih Rama, dipilihnya momen Hari Anak Nasional karena Oris Indonesia bersama dengan Time Concept memiliki visi yang sama. Yaitu ingin mengenalkan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak tentang sustainability lingkungan."Ya, kegiatan itu konsen pada lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga mengasah kreativitas dan memperkenalkan pewarna yang ramah lingkungan kepada semua peserta," kata Kasih Ramadhania saat media gathering di kawasan Ruko Central Park.Tentu, menurut Brand Manager Oris Indonesia, Nouval Wiriana sama halnya dengan Oris yang baru-baru ini gencar memperkenalkan seri terbarunya, Oris New York harbor Limited Edition. Koleksi tersebut, menurut Nouval, terinspirasi dari warna kerang tiram yang hampir punah pada perairan New York Harbor."Kami pun, sebagai Oris Indonesia sedang gencar memperkenalkan material yang ramah lingkungan kepada generasi muda. Besar harapan kami kepada generasi muda untuk dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam," harap Nouval dalam peluncuran Big Crown Pointer Date pada series terbaru yaitu dengan Calibre 403.Seri Calibre 403 ini memiliki penunjuk tanggal pada Dial, yang merupakan salah satu peningkatan Oris Big Crown Pointer Date seri ini yang paling signifikan, yaitu dengan 38 mm. Salah satu series Oris dengan calibre 400 automatic yang diperbaharui desainnya untuk melengkapi detik dan tanggal.Sebagaimana halnya setiap gerakan di seri calibre 400, calibre 403 memiliki tingkat anti-magnetisme yang lebih tinggi, dengan cadangan lima hari, dan garansi 10 tahun.