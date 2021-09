Peringati Hari Rabies Sedunia, Ini Pentingnya Vaksinasi Rabies bagi Hewan

(Ada beberapa syarat sebelum anabul kamu divaksin ya. Yuk, kamu bisa mengetahuinya di informasi ini. Foto: Dok. Instagram SmartHeart Indonesia ID/@smartheart_indonesia)

(TIN)

Setiap tanggal 27 September diperingati sebagai World Rabies Day (Hari Rabies Sedunia). Peringatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan penyakit rabies.Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2021, SmartHeart Indonesia bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Jakarta Barat mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan penyakit rabies melalui penyelenggaraan vaksinasi rabies untuk anjing secara gratis.“Penyakit rabies adalah salah satu penyakit strategis dunia yang bersifat zoonosis (menular dari hewan ke manusia) dengan tingkat kematian yang tinggi. Pengendalian penyakit rabies yang efektif adalah dengan cara pencegahan melalui vaksinasi rabies,” ujar Drh. Aulia Jasmine selaku veterinarian PT Perfect Companion Indonesia.Drh. Aulia Jasmine juga menambahkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia belum bebas rabies. Salah satu provinsi yang memiliki status nol kasus rabies adalah DKI Jakarta.Maka untuk mempertahankan status DKI Jakarta bebas rabies, SmartHeart Indonesia bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan vaksinasi rabies gratis untuk anjing kesayangan warga Jakarta.Kegiatan vaksinasi akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 25 September 2021 secara on the spot di Smart Park, Central Park, Jakarta, dan 28 September 2021 bertepatan dengan World Rabies Day akan dilakukan secara drive thru di Lobby Laguna Central Park, Jakarta.Setiap harinya ada vaksinasi sebanyak 100 dosis yang akan disuntikan pada anjing peliharaan masyarakat.Gaby Fellycia selaku Brand Manager PT Perfect Companion Indonesia memastikan selama kegiatan vaksinasi berlangsung SmartHeart Indonesia selaku penyelenggara memastikan setiap rangkaian acara sudah mematuhi protokol kesehatan covid-19.“Kami mengadakan kegiatan vaksinasi gratis ini selama dua hari, dimana setiap kegiatan yang berlangsung sudah sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 mulai dari proses pendaftaran online, proses penyuntikan akan dilakukan secara bergantian dan akan ada vaksinasi secara drive thru untuk mencegah timbulnya kerumunan,” ujar Gaby Fellycia.Pada tanggal 25 September 2021 kemarin, antusias para dog owner sangat tinggi, hal ini sudah dapat terlihat sejak dimulainya hari pembukaan pukul 10.00 WIB di mana para pemilik sudah mulai melakukan pendaftaran ulang dan membawa anjing kesayangannya untuk divaksinasi.Sementara itu, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Jakarta Barat, Bapak Iwan Indriyanto, STp, MSi berharap bisa terus bekerja sama dengan SmartHeart Indonesia dalam melakukan kegiatan vaksinasi rabies gratis di tahun berikutnya dalam rangka mencegah penyakit rabies di Indonesia.“Kami berharap di tahun berikutnya SmartHeart Indonesia bisa mengadakan vaksinasi rabies gratis, sebab perlu sekali dilakukannya vaksinasi rabies secara masif guna mencegah penyakit berbahaya ini,” ujar Iwan Indriyanto, STp, MSi.Selain adanya kegiatan vaksinasi gratis SmartHeart Indonesia juga menyelenggarakan Eating Contest di mana anjing peliharaan peserta diikutsertakan untuk mengikuti lomba makan menggunakan produk SmartHeart.