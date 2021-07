Menampilkan Karya dari 41 Seniman, ARTJOG MMXXI Resmi Dibuka Menparekraf Sandiaga Uno

Acara ini dipandu oleh Marzuki Mohammad. (Foto: ARTJOG)

ARTJOG MMXXI: Arts in Common-Time (to) Wonder resmi dibuka. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno Salahuddin secara daring melalui website te www.artjog.id, kanal media sosial Instagram @artjog.id dankanal YouTube Kill the TV.Pada kesempatan tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pemerintah siap turut memberi perhatian, motivasi, dan dorongan kepada masyarakat pelaku ekonomi kreatif, meskipun pada saat pandemi seperti ini. Menparekraf juga memberi apresiasi kepada ARTJOG atas konsistensi menggelar acara seni ini."Seni budaya telah berkembang menjadi produk ekonomi kreatif, menjadi satu industri tersendiri, membuka lapangan kerja, menjadi penopang perekonomian negara. Gagasan, ide dan kreatifitas temanteman ARTJOG dan Mas Heri Pemad ternyata menjadi nilai tambah, menjadi satu lokomotif dari sisi ekonomi kreatif kita," ujar Menparekraf Sandiaga.ARTJOG MMXXI: Arts in Common - Time (to) Wonder menampilkan karya-karya dari 41 seniman, baik perorangan maupun kelompok, yang semuanya tinggal dan bekerja di Indonesia.Berlangsung dari 8 Juli hingga 31 Agustus 2021 di Jogja National Museum, program pameran ARTJOG tahun ini juga akan diiringi oleh program-program edukasi seperti program Young Artist Award, Exhibition Tour dan Meet the Artist. Selain itu masih ada program Expanded ARTJOG, pertunjukan, ARTCARE, dan Jogja Art Weeks.Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM darurat) satu minggu sebelum ARTJOG berlangsung mengharuskan ARTJOG menunda kunjungan publik. Meskipun demikian, publik tetap dapat menikmati berbagai sajian informasi melalui website dan kanal media sosial ARTJOG.ARTJOG memiliki peran sebagai wadah pemikiran, dan salah satu cara untuk bangkit dari kondisi pandemi. Karya-karya yang dipresentasikan di ruang pamer hadir sebagai pernyataan seniman mengenai ketangguhan dan kreativitas mereka. Segala hal yang sudah dilakukan seniman, harapannya dapat sepenuhnya dilihat, dinikmati, dan diapresiasi sehingga pesan yang ingin disampaikan seniman juga dapat diterima oleh publik secara utuh.