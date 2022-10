Sejarah Halloween, dan Alasan Identik dengan Labu

(WAN)

Jakarta: Halloween adalah salah satu tradisi tertua di dunia yang sampai saat ini masih terus dilestarikan perayaannya. Perayaan Halloween jatuh pada tanggal 31 Oktober.Perayaan halloween sebenarnya adalah salah satu tradisi kuno yang menandai transisi dari musim panas ke musim dingin sehingga mengaitkannya dengan transformasi yang masih menjadi tema sentral liburan.Dilansir dari britannica.com, Halloween berawal dari Festival Samhain di antara Celtic kuno Inggris dan Irlandia. Selama festival Samhain, arwah orang-orang yang telah meninggal diyakini akan kembali mengunjungi rumah mereka dan mereka yang telah meninggal pada tahun itu diyakini melakukan perjalanan ke dunia lain.Orang-orang menyalakan api unggun di puncak bukit untuk menyalakan kembali api perapian mereka untuk musim dingin dan untuk menakuti roh jahat, dan mereka kadang-kadang mengenakan topeng dan penyamaran lain untuk menghindari dikenali oleh hantu yang dianggap ada. Dengan cara seperti itulah makhluk-makhluk seperti penyihir, hobgoblin, peri, dan iblis dikaitkan dengan hari itu.Pada abad ke-8 M, Gereja Katolik Roma memindahkan All Saints' Day, hari merayakan orang-orang kudus gereja, ke 1 November. Ini berarti bahwa All Hallows' Eve (atau Halloween) jatuh pada tanggal 31 Oktober.Perayaan Halloween sebagian besar dilarang di kalangan kolonis Amerika awal, meskipun pada tahun 1800-an berkembang festival yang menandai panen dan memasukkan unsur-unsur Halloween.Ketika sejumlah besar imigran, termasuk orang Irlandia, pergi ke Amerika Serikat dimulai pada pertengahan abad ke-19, mereka membawa kebiasaan Halloween mereka, dan pada abad ke-20 Halloween menjadi salah satu hari libur utama AS, terutama di kalangan anak-anak.Sebagai hari libur sekuler, Halloween telah dikaitkan dengan sejumlah kegiatan. Pesta Halloween sering kali menyertakan permainan seperti bobbing untuk apel, mungkin berasal dari perayaan Romawi di Pomona.Sejak pertengahan abad ke-20, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berusaha menjadikan pengumpulan uang untuk program-programnya sebagai bagian dari Halloween. Halloween biasanya dirayakan dengan lelucon, pesta, kostum, dan trick-or-treat.Asal usul labu digunakan dalam perayaan Halloween berawal dari mitos Irlandia tentang Stingy Jack atau Jack yang pelit, yang menipu Iblis untuk keuntungan moneternya sendiri. Ketika Jack meninggal, Tuhan tidak mengizinkannya masuk surga, dan Iblis tidak membiarkannya masuk neraka, jadi Jack dihukum berkeliaran di bumi untuk selama-lamanya.Di Irlandia, orang-orang mulai mengukir wajah iblis dari lobak untuk menakuti jiwa pengembara Jack. Ketika imigran Irlandia pindah ke AS, mereka mulai mengukir jack-o'-lantern dari labu, karena ini adalah tanaman asli wilayah tersebut.