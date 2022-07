Program Beasiswa OSC Medcom.id Raih Most Popular di PR Person Awards 2022

CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata merasa terharu dengan penghargaan ini. (Foto: Metro TV)

Medcom.id meraih penghargaan Most Popular Public Relations Person In Public Relations Person Award 2022, pada Jumat 29 Juli. Raihan ini tertuju untuk Program Beasiswa Online Scholarship Competition atau dikenal dengan OSC Medcom.id.CEO Medcom.id, Kania Sutisnawinata yang menerima penghargaan tersebut menyampaikan rasa terharunya atas yang diraih Medcom.id dengan program beasiswa OSC Medcom.id. Ia menegaskan, jika program beasiswa tersebut adalah bukti Medcom.id peduli terhadap perbaikan pendidikan di Tanah Air."Saya merasa terharu dan merasa terhormat bisa menerima penghargaan yang luar biasa ini. Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih kepada The Iconomics, saya sekaligus mewakili Medcom.id sebuah media online yang memiliki perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan di indonesia sehingga menggagas program OSC sejak 2015," ucap Kania.Lebih lanjut, Kania mengatakan kalau program yang konsisten berjalan selama delapan tahun ini merupakan bentuk kolaborasi dengan mitra kampus swasta di seluruh Indonesia. Tujuannya, jelas pemerataan pendidikan Indonesia untuk seluruh anak bangsa."Dalam kesempatan ini saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada mitra kampus yang telah mempercayai kami selama delapan tahun terakhir dalam penyelenggaran OSC ini. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan salam hangat ke keluarga besar Medcom.id terima kasih atas kerja samanya," terang Kania."Program yang berjalan delapan tahun untuk pemerataan pendidikan di Indonesia ini kami merasa bahwa kalau bicara kehumasan, penghargaannya kan memang bergerak terkait kehumasan. Bagaimana kita memberikan kontribusi dan impact ke masyarakat pada umumnya. Untuk itu, mari kira terus berkarya, tentunya dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan tentunya maju terus untuk kehumasan Indonesia," tambahnya.Ke depan, Kania berharap dengan adanya penghargaan ini semakin memotivasi Medcom.id untuk semakin bekerja keras dan berinovasi dalam kolaborasi. Sebab, penghargaan ini dan program OSC ini takkan terlaksana tanpa mitra kampus swasta.