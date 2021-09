Virtual Cycling, Salah Satu Cara Sehat Bersepeda di Masa Pandemi

(Virtual Cycling the 1st Gear akan diadakan pada 3 - 10 Oktober ini. Video: Dok. Instagram Pedal Hub Nation/@pedalhubnation)

Situasi yang tak menentu akibat pandemi covid-19 menghadirkan banyak terobosan. Salah satu terobosan dalam bidang kesehatan khususnya bersepeda adalah virtual cycling.Virtual cycling adalah bersepeda statis dengan memandangi aneka pemandangan melalui layar gawai selama beberapa waktu. Dengan cara seperti ini kamu tetap bisa bersepeda seperti layaknya kamu memandangi pemadangan luar sambil bergowes. Cara ini menjadi salah satu olahraga sehat walau di rumah saja.Salah satu event yang berkaitan dengan virtual cycling yaitu Pedal Hub Nation, All around Cycling Event yang diadakan oleh USS Networks.Sudah sejak Juni lalu para pencinta olahraga sepeda bisa menikmati rentetan kegiatan dan yang paling menarik adalah Virtual Cycling the 1st Gear yang akan diadakan pada 3 - 10 Oktober ini.Bekerja sama dengan JD.ID, Pedal Hub Nation terbagi menjadi beberapa kegiatan yaitu Online Market yang menjual segala kebutuhan lengkap bersepeda, hingga virtual cycling dengan hadiah menarik. Selain itu juga ada online talkshow bersama para pioneer dalam komunitas bersepeda.Project Director USS Networks, Adista Fadhilah mengatakan dengan adanya konten virtual cycling mereka ingin memberikan experience yang berbeda sehingga dapat dinikmati seluruh kalangan di mana saja secara virtual."Selain untuk meramaikan acara Pedal Hub Nation, diharapkan para peserta mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan dengan mengikuti semua rangkaian acara mulai dari online shopping hingga kompetisi bersepeda,” ujar Adista.Virtual Cycling sendiri akan diadakan pada tanggal 3 sampai 10 Oktober 2021, di mana tiketnya dapat dibeli di platform JD.IDhingga periode 1 Oktober.Peserta Virtual Cycling akan mendapatkan Cycling Kit Limited Edition yang bisa digunakan pada saat bersepeda, dan juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah aksesori premium dengan nilai jutaan rupiah untuk melengkapi kebutuhan bersepeda.“Berkomitmen untuk selalu menciptakan ekosistem yang baik serta memenuhi kebutuhan konsumen dan pelaku industri, JD.ID menjadi platform e-commerce resmi Pedal Hub Nation. Melalui JD.ID, para penggiat sepeda akan dimudahkan untuk mencari berbagai kebutuhan bersepeda, diantaranya jersey & apparel, aksesori, parts, sepeda dan lain sebagainya," jelas Leo Haryono, Chief Marketing Officer (CMO), JD.ID."Tidak perlu ada rasa khawatir, karena semua barang di JD.ID #DijaminOri dan aman serta cepat dalam pengiriman. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap seller atau pelaku industri sepeda di JD.ID agar lebih mudah menjangkau seluruh konsumennya,” tambah Leo.Lalu gimana sih cara ikutan virtual cycling? Setelah membeli tiketnya di platform JD.ID dengan harga RP100 ribu untuk regular ticket dan Rp400 ribu VIP, kamu akan dikirimkan Cycling Kit Limited Edition yang terdiri dari Cycling Cap, Musette Bag, dan Mask.Peserta virtual cycling bisa langsung mulai mengikuti kompetisi bersepeda pada tanggal 3 hingga 10 Oktober dengan mengunduh aplikasi Born To Sweat by Pocari Sweat pada smartphone dan register email dengan memasukkan kode unik yang otomatis didapatkan dari Pedal Hub Nation setelah pembelian tiket.Dengan hanya berpartisipasi dalam virtual cycling, kamu berkesempatan untuk mengikuti Raffle dari Online Market Pedal Hub berhadiah aksesori, Jersey, hingga spare part sepeda.Melalui aplikasi Born To Sweat, peserta yang terdata memenuhi dan melampaui target kilometer sejauh 185 km selama periode 3 - 10 Oktober, akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta rupiah untuk 3 orang pemenang.Lanjutkan semangat untuk sehat dan serunya bersepeda yang aman di Pedal Hub Nation dan daftar VIrtual Cycling The First Gear sekarang! Kunjungi official Instagramnya di account @pedalhubnation dan @jdid untuk info lebih lengkap ya.