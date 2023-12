Ellips Kino Indonesia Raih Penghargaan "Consumer Good of the Year" di FMCG Asia Award 2023

(TIN)

Kino Indonesia dengan bangga mengumumkan keberhasilan yang dicapai oleh salah satu produk hair care inovatifnya, Ellips. Produk ini baru saja meraih penghargaan bergengsi "Consumer Good of the Year" pada ajang FMCG Asia Award 2023, yang diselenggarakan oleh Retail Asia.Seperti diketahui, FMCG Asia Award diberikan kepada perusahaan FMCG di Asia yang memiliki produk terbaik dengan menekankan pada inovasi, kualitas, dan dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari konsumen.Prestasi Kino Indonesia ini menegaskan komitmen perusahaan untuk keunggulan dan inovasi dalam menyediakan produk perawatan rambut berkualitas tinggi yang efektif memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.Vebbyna Kaunang, Chief Commercial Officer Home & Personal Care Kino Indonesia, penghargaan ini bukan sekadar penghormatan, melainkan pengakuan atas dedikasi Kino Indonesia dalam menciptakan produk unggulan yang inovatif. Penghargaan "Consumer Good of the Year" memantapkan posisi Ellips sebagai produk perawatan rambut terbaik yang diakui oleh konsumen Asia."Kami sangat bangga melihat Ellips Hair Mist mampu bersaing sebagai 'Consumer Good of the Year' oleh FMCG Asia Award 2023. Penghargaan ini adalah hasil dari dedikasi Kino Indonesia untuk terus berinovasi dan memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumen, serta mampu menjawab kebutuhan konsumen. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim dan tentu saja kepada konsumen setia yang selalu memberikan dukungan kepada produk kami," ungkapnya.Ellips Hair Mist, lanjut Vebbyna telah menjadi bagian tak terpisahkan dari produk perawatan rambut konsumen, dan penghargaan ini adalah pengakuan atas usaha keras Kino Indonesia dalam menciptakan produk yang memberikan manfaat nyata kepada konsumen."Kino Indonesia akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk dan mencari inovasi guna memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang, serta terus memberikan yang terbaik dalam industri perawatan rambut," tutupnya.