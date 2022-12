Aplikasi Cari Jodoh TanTan Sponsori Biaya Pernikahan Penggunanya hingga Rp78 Juta

(ROS)

TanTan aplikasi dating yang berasal dari Tiongkok, merilis kampanye terbarunya, yakni #BerhentiDatingMulaiMencintai. Kampanye ini bertujuan memberikan dukungan penuh Tantan dalam mendukung para penggunanya untuk mencari cinta sejati dan memulai lembaran baru dengan pasangan.Salah satu pasangan beruntung yakni Gung Aria dan Mitha. Mereka mendapatkan sponsor dari TanTan senilai hingga USD5.000 atau setara Rp77.900.750 (kurs Rp15.580) untuk mengikat janji suci di Pulau Dewata.Mitha selaku mempelai wanita membagikan kisah bahagianya. "Keterlibatan TanTan ini yang bikin spesial banget di pernikahan aku dan paling beda di antara wedding-wedding lain. Malam hari ini benar-benar disponsori semuanya sama TanTan. Aku senang banget, karena aku enggak expect bakal disponsori. Well, thanks banget ya TanTan, karena pernikahan aku jadi spesial dan temen-temen aku jadi pada iri, hahaha. Benar-benar TanTan membantu dari awal proses perencanaan pernikahan sampai bisa terealisasi,” kata Mitha.Pada akhir 2022, Tantan telah mengumpulkan 40 Juta+ download di Indonesia, jauh melampaui aplikasi kencan populer lainnya seperti Tinder, Omi, dan Bumble, dan menjadi aplikasi kencan dengan jumlah pengguna lokal terbesar di Indonesia. Di media sosial, banyak pengguna telah membagikan kisah cinta mereka, menikah, dan bahkan memiliki anak setelah berhasil menemukan cinta sejati mereka melalui aplikasi TanTan. Kisah cinta yang dibagikan telah menarik puluhan juta orang di situs media sosial."Setiap harinya, ada lebih dari 100 juta swipes, 5 juta matches dan 20 juta percakapan yang terjadi oleh TanTan. Kami ingin menyampaikan kepada para pengguna TanTan bahwa ada jutaan pasangan yang bahagia di balik statistik tersebut, dan TanTan akan membantu para pengguna untuk bisa menemukan pasangan sejatinya," ujar Gigi Wang, Marketing Communication TanTan.Melalui kisah tersebut Tantan ingin menginspirasi lebih banyak pengguna untuk mencoba aplikasinya dan menemukan cinta sejati mereka untuk menjadi "Pasangan berikutnya dalam 1.000 pernikahan TanTan." Satu lagi alasan mengapa TanTan lebih sukses di Asia Tenggara, dibandingkan dengan aplikasi kencan lainnya adalah karena fitur TanTan swipe bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk mencari jenjang yang lebih serius.Untuk kamu yang ingin ikut kampanye ini dan mendapatkan kesempatan biaya sponsor wedding bisa langsung download aplikasi TanTan di App Store atau Google Play Store, dan bagikan cerita cinta kamu ke official akun TikTok TanTan di @tantanapp.id. Tak perlu ragu membagikan kisah cinta kamu bersama TanTan, karena TanTan akan ikut merayakan kebahagiaan cerita cinta kamu bersama-sama.