Rayakan 50 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Korea, Ini Gelaran Konser K-Pop Bertabur Bintang

Bintang Kpop Papan Atas

Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan menggelar konser k-pop yang berlangsung di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 20 September 2023.Konser ini digelar dengan tujuan untuk merayakan hubungan bilateral 50 tahun Korea Selatan dan Indonesia serta merencanakan keberlangsungan pertukaran budaya.Jung Kilhwa, Presiden dari Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) mengatakan pada dasarnya hubungan erat antara Indonesia dan Korea Selatan, saat ini sudah melampaui hubungan baik antar kedua negara dan merambah ke hubungan erat secara sosial dan budaya."Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah wisatawan Indonesia ke Korea maupun sebaliknya yang menunjukan adanya rasa kagum yang timbal balik antar masyarakat Indonesia dan Korea Selatan, dengan memanfaatkan eratnya hubungan antara negara dan masyarakat ini kami pastinya berharap dapat menjadi pondasi kerjasama dan persahabatan antar kedua negara," tuturnya dalam siaran.Selain dalam bidang sosial budaya, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki hubungan yang sangat erat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan politik. Eratnya hubungan dan kerja sama bilateral tersebut antara lain didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing disamping proses kemajuan ekonomi dan politik kedua negara yang sangat baik yang membuka peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar."Dengan meningkatnya popularitas budaya Korea dan genre k-pop di kalangan masyarakat Indonesia, gelaran konser ini diharapkan menjadi kesempatan untuk kedua negara membangun persahabatan yang lebih erat dan menyemangati masa depan," tambah Jung Kilhwa.Dalam gelaran konser kali ini, Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan turut mengundang berbagai bintang baik dari Korea Selatan maupun Indonesia.Dari Korea Selatan, ada Poet, grup musik yang beranggotakan Hwang Ho-jeong, Kim Soo-young, Song Seung-hoon, dan Kim Yong-seong. Ada juga boyband kenamaan Korea Selatan, MustB. MustB merupakan boy grup yang debut pada 21 Januari 2019 di bawah naungan MustM Entertainment.Sementara, dari Indonesia ada girlband StarBe, yang juga akan tampil dalam pagelaran konser ini. StarBe adalah girlband asal Bandung, Jawa Barat, yang beranggotakan Abelle (Leader dan Lead Vocalist), Shella (Main Vocalist), Kezia (Main Rapper dan Lead Dancer), dan Chelsea (Visual dan Lead Rapper).Konser ini digelar secara gratis dan terbuka untuk umum. Kamu hanya cukup mendaftar melalui link: https://m.site.naver.com/1d7Qb.