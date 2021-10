Peran Penting Ibu Rumah Tangga Mengelola Keuangan Keluarga

Workshop perencanaan finansial untuk meningkatkan literasi keuangan dan asuransi jiwa Syariah bagi masyarakat Indonesia, khususnya ibu rumah tangga bersama Kumpulan Emak Blogger.

(FIR)

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, sebanyak 85% aktivitas belanja keluarga, seperti belanja bulanan diatur oleh seorang istri atau ibu di rumah. Survei itu menggambarkan bahwa ibu memiliki peran penting dalam mengelola keuangan keluarga.Untuk itu, perlu adanya edukasi yang membantu perempuan Indonesia, terutama para ibu rumah tangga agar mampu mengelola keuangan keluarga. Seperti yang dilakukan Prudential baru-baru ini.PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengadakan workshop perencanaan finansial untuk meningkatkan literasi keuangan dan asuransi jiwa Syariah bagi masyarakat Indonesia, khususnya ibu rumah tangga pada 26 Oktober 2021.Acara bertajuk: Membangun keluarga yang tangguh secara finansial melalui asuransi jiwa Syariah’ ini, dalam rangka peringatan Bulan Inklusi Keuangan 2021, dengan melibatkan Kumpulan Emak Blogger (KEB) secara virtual.Tujuannya, untuk memperoleh pengetahuan dalam mengatur finansial rumah tangga dan mempelajari cara yang paling sesuai untuk mengelola arus kas (cash flow), mengatur alokasi pendapatan, dan perlindungan asuransi berbasis Syariah keluarga.Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai keuangan maupun asuransi masih rendah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, indeks literasi keuangan baru mencapai 38,03%.Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, tingkat literasi keuangan laki-laki sebesar 39,94%, sedangkan perempuan hanya sebesar 36,13%. Meskipun kecil, tetapi masih ada jarak antara perempuan dan laki-laki."Padahal perempuan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam rumah tangga, untuk mewujudkan keluarga yang tangguh secara finansial," ucap Luskito Hambali Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia.Kumpulan Emak Blogger menyambut baik inisiatif Prudential Indonesia. Terutama untuk mendorong kemampuan literasi keuangan perempuan Indonesia melalui pendekatan yang mudah dipahami, dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi keuangan rumah tangga yang beragam."Di KEB, kami menjalankan komunitas yang saling mendukung satu sama lain melalui pendekatan berbagi pengalaman dan belajar bersama," ujar Elly Nurul, Ketua Kumpulan Emak Blogger (KEB).Berdasarkan survei internal yang diadakan KEB beberapa waktu lalu, tercatat kebutuhan para perempuan di komunitas yang ingin memahami dengan baik konsep dasar alokasi dana rumah tangga dan pentingnya proteksi asuransi jiwa dan Kesehatan bagi keluarga."Untuk itu, kami sangat mengapresiasi inisiatif Prudential Indonesia untuk memberikan edukasi dan membantu para perempuan Indonesia, terutama para ibu rumah tangga, mengelola keuangan keluarga. Sehingga, komunitas kami juga memilikipemahaman yang lebih baik terkait manfaat dan keunikan asuransi jiwa Syariah," terang Nurul.Aliyah Natasya, Financial Advisor, salah satu pembicara dalam kegiatan ini mengatakan, seorang ibu, sebagai Chief Financial Officer keluarga memiliki peran penting dalam mengelola keuangan rumah tangga."Untuk itu setiap perempuan harus memiliki literasi keuangan yang baik. Prinsip dasar membangun keuangan keluarga yang sehat adalah memiliki sistem kelola finansial yang disesuaikan khusus dengan kondisi keluarga kita," kata Aliyah."Untuk itu, penting bagi kita untuk dapat menilai kemampuan finansial keluarga dan melakukan pengelolaan dasar finansial dengan komitmen kuat, serta memiliki asuransi sebagai proteksi jangka panjang,” pungkas Aliyah.