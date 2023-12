Bags City Ajak Travelers Bertualang dalam Perjalanan Penuh 'Kesadaran'

(Acara Talkshow BC Travelers Going Places and Beyond Bags City. Foto: Dok. Istimewa)

Sebagai travelers, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan di destinasi wisata memiliki dampak pada lingkungan sekitar. Kesadaran penuh sangat diperlukan untuk memberikan dampak positif pada tempat yang dikunjungi.Sikap tersebut bisa tercermin salah satunya dari cara pengemasan barang bawaan yang lebih bijak. Misalnya, dengan membawa perlengkapan yang benar-benar diperlukan dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Selain itu, usaha untuk meminimalkan jejak karbon dapat dilakukan dengan memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.Untuk meningkatkan kesadaran para travelers saat menjelajahi destinasi baru, Bags City melalui BC Travelers Going Places and Beyond mengajak travelers bertualang dalam perjalanan penuh kesadaran.Dalam acara yang berlangsung sejak 28 November - 3 Desember 2023 di Main Atrium Pondok Indah Mall 3 ini, para travelers diundang untuk memulai pengalaman berwisata yang lebih sadar lingkungan melalui serangkaian program yang mempromosikan conscious travel.Bags City mengajak travelers dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama memaknai traveling berkesadaran, tidak hanya sekadar berpindah tempat atau menuju kota-kota yang cantik.Selain itu, acara ini juga mengundang para travelers dan bersama memberi makna lebih conscious dalam perjalanan dengan memberikan dampak baik pada diri sendiri, lingkungan sekitar dan juga penduduk lokal.Dimax Pradi, President Director Bags City mengatakan tahun ini, Bag City kembalimempersembahkan acara gathering BC Travelers Going Places and Beyond dengan pesan #TravelToLive to The Cities That Never Sleep, untuk menginspirasi travelers menghidupi aspirasi mereka dengan penuh kesadaran."Melalui acara ini, kami menghadirkan kolaborator terkurasi yang membawa value yang selaras untuk memberikan solusi atas setiap tantangan yang mungkin dihadapi oleh para travelers selama perjalanan," tuturnya.Menikmati setiap destinasi tujuan dengan aman dan nyaman, diperlukan teman perjalanan yang memiliki tujuan yang sama sebagai hal yang harus dipikirkan secara matang.Pada acara ini, lanjut Dimax berbagai brand berkualitas tinggi yang tergabung dalam BagsCity Group turut hadir meramaikan. Brand yang ikut hadir adalah Lojel, Bagasi, dan Thule, untuk memperkenalkan kembali produk yang mendukung conscious travel sebagai teman perjalanan, yang masing-masingnya memiliki pesan kesadaran hidup yang beragaman."Acara ini terbuka untuk umum dan merupakan bagian dari rangkaian kampanye Bags City mengajak para travelers dari berbagai sudut di Indonesia dengan beragam latar belakang untuk memaknai perjalanan lebih dari sekedar perpindahan tempat; melainkan pencarian makna kehidupan," tutupnya.