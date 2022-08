Rayakan Hari Jadi ke-16, Primaya Hospital Hadirkan Layanan PCNL untuk Pasien Batu Ginjal

(PCNL ditujukan untuk pengangkatan batu ginjal yang tidak bisa dilakukan dengan metode ESWL. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Bertepatan dengan hari jadi yang ke-16, Primaya Hospital Tangerang memberikan solusi kesehatan dengan melakukan berbagai inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghadirkan layanan Percutaneous Nephrolithotomy atau PCNL bagi pasien batu ginjal.PCNL merupakan operasi pengangkatan batu ginjal dengan minimal luka sayatan, sehingga mempercepat proses pemulihan pasien pasca operasi. Layanan PCNL ditujukan untuk pengangkatan batu ginjal yang tidak bisa dilakukan dengan metode shockwave lithotripsy (ESWL) seperti batu ginjal berukuran lebih dari dua sentimeter, batu yang terlalu padat, atau batu yang tersebar di banyak tempat."PNCL itu seperti pembedahan tapi minimal invasif. Jadi, diambil batunya dengan luka sayatan yang minimal. Kalau dulu dibayangkan operasi itu membuka luka sayatan yang besar. Kalau PCNL enggak perlu seperti itu dan penyembuhannya juga lebih cepat. Dan dengan ukuran batu tertentu ini merupakan satu solusi untuk mengurangi risiko kambuh lagi," tutur dr.Jocelyn Adrianto, MARS, FISQua Direktur RS.Primaya Hospital Tangerang.Agar layanan ini dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, Primaya Hospital Tangerangjuga mengadakan seminar dengan tema “Update on Stone Management : Diagnosis and Minimal Invasive Treatments”, yang ditujukan untuk para dokter umum dan dokter spesialis dari berbagai kota di Indonesia. Pada seminar tersebut, para dokter diberikan informasi terkini seputar metode analisa dan metode perawatan batu ginjal serta teknologi yang dapat mendukung perawatan tersebut.Selain itu, demi mengedepankan pengalaman pasien dalam setiap layanan dan pengembangan fasilitas, Primaya Hospital Tangerang juga membuka Poli Eksekutif yang bertujuan untuk memudahkan pasien ketika berobat.Poli Eksekutif memiliki konsep 'One Stop'. Seperti diketahui, pasien saat ini ingin segala sesuatunya dilakukan dengan cepat dan terburu-buru. Di Poli ini, Primaya memberikan layanan segalanya menjadi satu. Jadi, pasien hanya tinggal duduk dan bisa berobat dengan poli dokter spesialis yang tersedia. Untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium, petugas Lab-nya yang akan menemui pasien. Begitu juga dengan obat langsung diberikan kepada pasien jadi mereka tidak perlu menunggu atau antre."Sejalan dengan tema ulang tahun, Primaya Hospital Tangerang mengambil komitmen 'Think Different' di mana menggambarkan usia remaja mulai berpikir kritis, kreatif dalam berinovasi dan siap menghadapi tuntutan kebutuhan para pasien. Selama dua tahun ini kita masih disibukkan dengan Covid-19 yang akan menjadi endemi. Kami sebagai pemberi layanan kesehatan ingin memberikan layananan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang yaitu dengan membuka Poli Eksekutif," pungkas dr. Jocelyn.