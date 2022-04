Nadine Chandrawinata bagi Pengalaman Pakai Sunscreen yang Tepat

(Sunscreen sebaiknya digunakan sekitar 15-30 menit sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut American Academy of Dermatology, meski di dalam ruangan kamu tetap bisa memakai sunscreen. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Belum lama ini Nadine Chandrawinata ditunjuk sebagai Brand Ambassador produk kecantikan. Baginya penggunaan sunscreen sangat penting dan telah ia pakai sejak dusuk di bangku sekolah dasar.“Saya telah menggunakan sunscreen secara rutin sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, karena seiring dengan aktivitas saya yang suka dengan kegiatan outdoor," katanya saat ditunjuk jadi Brand Ambassador Anessa."Dalam hal memilih produk sunscreen, saya lebih menyukai produk yang tidak hanya memberikan perlindungan yang optimal dan ekstra benefit dengan SPF yang tinggi, namun juga produk yang tahan banting dan tidak menghambat produktivitas saya, seperti tekstur yang ringan, tidak lengket, dan tidak gampang luntur. Terlebih pada saat pandemi ini, yang mengharuskan kita memakai masker setiap hari, tentunya saya akan lebih memilih produk yang memiliki inovasi terhadap kelembaban dan gesekan dengan masker,” tambah ibu dari Nadi Djiwa Anggara ini.Senada dengan Nadine, Claudia Christin MBSS, Ph.D., seorang dermatologist juga mengatakan, “Awareness terhadap pentingnya penggunaan sunscreen meningkat beberapa tahun ini. Semakin banyak orang sadar bahwa untuk merawat kulit secara optimal dan mencegah penuaan dini, harus dimulai dengan penggunaan sunscreen setiap harinya.""Efek buruk serta akumulatif dari sinar UV seperti kerutan, hyperpigmentation, bisa dihindari dengan penggunaan sunscreen setiap harinya. Efeknya mungkin tidak terlihat dalam beberapa minggu atau bulan, namun pasti akan terlihat dalam beberapa tahun kedepan. Karena pada dasarnya sunscreen is a long-term skin investment,” paparnya dalam acara Intimate Gathering: Soiree with Anessa The Launch of Anessa Renewal beberapa waktu lalu.Dan di tahun 2022, Anessa hadir dengan inovasi teknologi perlindungan terbaru baru yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan cuaca di Indonesia.“Di tahun ini, Anessa menghadirkan tiga produk pembaruan dengan kedua varian unggulannya yaitu Gold dan Brightening Series yang dilengkapi oleh inovasi teknologi perlindungan terbaru yang disesuaikan dengan kondisi dan cuaca di Indonesia," ungkap President Director PT. Shiseido Cosmetics Indonesia, Jun Kinumaki."Inovasi terbaru tersebut dinamakan dengan 4 Autobooster Technology, yang terdiri dari Thermo Booster, Aqua Booster, Super Waterproof, dan yang terbaru adalah Humidity Protection. Dengan SPF 50, tekstur yang ringan, tidak lengket, tahan gesekan, dan bahkan sekarang dilengkapi dengan perlindungan yang semakin kuat dengan kelembaban,” paparnya lagi.Claudia juga menambahkan tentang tips kriteria sunscreen yang baik. “Sunscreen yang baik adalah sunscreen dengan perlindungan minimal SPF 30, serta memiliki broad spectrum protection yang dapat melindungi dari UVA, UVB atau bahkan blue light.""Selain itu sunscreen juga harus memiliki tekstur yang nyaman dan ketahanan yang baik. Jumlah penggunaan yang dianjurkan adalah sebanyak dua jari, meliputi wajah dan leher, serta pengaplikasian ulang setiap dua sampai tiga jam untuk perlindungan optimal,” pungkasnya.