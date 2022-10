Mengandung Rumput Laut Korea, Ini Produk Skincare untuk Kulit Lembap Alami

(Rangkaian The Origin Klavuu. Foto: Dok. Klavuu)

(yyy)

Taman Nasional Dadohae Haesang merupakan taman laut nasional terbesar di Korea dengan total 1.541 spesies tumbuhan yang tersebar di wilayah tersebut. Adapun salah satu spesies yang terkenal adalah rumput laut (seaweed) dengan berbagai jenis warna dan manfaat.Menurut penelitian, dibandingkan dengan organisme lainnya, rumput atau ganggang laut dianggap sebagai sumber alami yang berlimpah dan bermanfaat bagi kesehatan kulit manusia. Dipercaya kaya akan vitamin, mineral, asam amino, gula lipid dan senyawa biologis lainnya, selain dapat mengobati luka bakar dan ruam pada kulit, rumput laut juga mampu melindungi kulit wajah dari radiasi UV, melembapkan, mengurangi kerutan dan mencegah penuaan dini.Dikenal dengan rangkaian produk White Pearlsation yang mengandung ekstrak mutiara dan 33 seaweed complex dari laut Dadohae di Korea Selatan, merek kecantikan KLAVUU kini menghadirkan rangkaian produk terbarunya The Origin. Masih dari dasar laut yang sama, rangkaian The Origin menghadirkan empat produk baru dengan kandungan unik alami laut yakni tiga jenis seaweed (merah, hijau dan coklat). Juga, sea salt dan sea water yang dapat membantu melembapkan, menyegarkan serta menenangkan kulit wajah secara alami.Lia Wijaya, Brand Manager KLAVUU Indonesia menyebutkan seluruh produk rangkaian The Origin telah teruji klinis dan disertifikasi oleh EVE Vegan di Prancis. Keempat produk The Origin adalah Ocean Essence Water & Ocean Booster Shot yaitu toner essence vegan yang dapat membantu melembapkan dan membantu menyeimbangkan sebum sesuai dengan kebutuhan kulit, dari kulit kering hingga berminyak. Booster shot dapat dicampurkan dengan Essence Water sesuai kebutuhan kulit.Lalu, Ocean Booster Shot merupakan watery essence yang dapat mengontrol sebum, menenangkan kulit sensitif serta memberikan kelembapan ekstra pada kulit wajah. Untuk memberikan kelembapan ekstra produk ini dapat dicampur bersama produk kecantikan lainnya."Sementara, Ampoule Dipping Pad Produk ampoule turunan bahan alami berbentuk pads yang dapat memberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan kulit pada beberapa daerah wajah seperti area mata, dahi, hidung, dagu dan pipi yang membantu melembapkan dan menutrisi kulit wajah dengan satu langkah mudah. Juga, Deep Ocean Gel Comforter, yaitu pelembap dengan tekstur gel ringan yang dapat melembabkan kulit wajah tanpa lengket, mudah terserap dan memberikan rasa segar di kulit. Untuk memberikan efek ekstra menenangkan, masukkan produk ke dalam kulkas sebelum digunakan," jelas Lia.Lebih lanjut, Lia mengatakan seiring dengan maraknya tren clean beauty, KLAVUU juga mulai berinovasi dan memperhatikan lingkungan sekitar dengan menghadirkan kemasan clean packaging yang eco-friendly dengan label yang mudah dilepas, menggunakan box kosmetik dengan tinta kedelai dan kertas bambu agar mudah didaur ulang demi lingkungan yang berkelanjutan."Masih dengan misi yang sama KLAVUU juga mendukung pelestarian warisan budaya UNESCO, Jeju Haenyeo. Serta mengadakan kampanye restorasi hutan laut setiap bulan Mei untuk melindungi kehidupan laut melalui Blue Breath Campaign. Kini rangkaian KLAVUU The Origin telah hadir di Indonesia dan dapat ditemukan secara eksklusif di Sociolla store maupun aplikasi SOCO," tutup Lia.