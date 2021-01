5 Inspirasi Riasan Mata Dua Warna yang Keren, Ingin Coba?

(Warna ganda neon. Foto: Dok. Instagram Berenize Barreto/@berenizebaretto)

1. Tampilan mata dengan warna ganda neon

(Half and half look. Foto: Dok. Instagram /@eve_makeupp)

2. Half and half look

(Tampilan pastel. Foto: Dok. Instagram Joshua Jordan/@joshuajordan1/Studiojordan.com)

3. Tampilan mata pastel yang halus

(Tampilan tidak serasi. Foto: Dok. Instagram Kendall Saunders/@kendallsaundersbeauty)

4. Penampilan mata tidak serasi

(Kelopak mata mengilat. Foto: Dok. Instagram Ro/@stellarro)

5. Kelopak mata dua warna yang mengilap

(TIN)

Setiap saat tren kecantikan selalu berkembang, begitupun dengan tahun ini. Tak seperti natural look, tahun ini akan ada banyak warna pada tampilan riasan, yakni tren riasan mata dua warna.Alih-alih menerapkan satu warna ke seluruh kelopak mata kamu, idenya adalah menggunakan dua warna yang kontras atau tampak serupa untuk menciptakan tampilan yang segar dan penuh warna. Teknik ini sangat menarik karena akan mengubah penampilan dan meningkatkan kreativitas riasan kamu.Ada beberapa cara berbeda untuk mendapatkan tampilan riasan mata dua warna, dan kamu bahkan tidak perlu menjadi profesional untuk melakukannya dengan benar. Ingin mencoba tren ini sendiri? Melansir Be Beautiful, inilah lima make up look yang bisa jadi inspirasi kamu:Seperti pemilik akun Instagram @berenizebaretto, jika kamu menyukai tampilan riasan yang berani dan eksperimental, berikut adalah cara mudah untuk membuat tampilan riasan mata yang tegas menggunakan nuansa neon.Pilih warna oranye cerah dan merah muda, lalu aplikasikan pada setiap kelopak mata. Kamu mungkin harus mengaplikasikan dua sampai tiga lapis untuk membuat warna muncul di kelopak mata kamu.Seperti dalam akun instagram @eve_makeupp, ada begitu banyak cara berbeda untuk menampilkan tampilan eyeshadow dua warna. Alih-alih menggesekkan dua warna berbeda pada setiap kelopak, kamu dapat mencoba teknik setengah-setengah ini. Pastikan untuk menggunakan dua corak kontras untuk membuat warnanya menonjol.Nuansa pastel masih sangat populer, seperti yang ditampilkan oleh akun instagram @joshuajordan1. Jika kamu lebih menyukai tampilan riasan yang halus namun eksperimental, kamu dapat mencoba tampilan mata baby pink dan biru langit yang cantik ini.Untuk menciptakan tampilan riasan mata dua warna ini, padukan warna merah muda dari sudut dalam mata ke tengah tutupnya. Kemudian, padukan bayangan lainnya dari tengah ke sudut luar mata dan rentangkan sedikit ke atas, sampai ke alis kamu.Inspirasi riasan mata dua warna juga dapat kamu lihat dalam akun instagram @kendallsaundersbeauty. Tampilan mata yang eksotis ini akan membuat kamu menonjol!Pilih dua warna favorit kamu dari palet eyeshadow dan buat tampilan mata yang tidak serasi. Tambahkan lebih banyak drama pada riasan mata dua warna dengan mengaplikasikan bayangan dari kelopak mata kiri atas ke kelopak mata kanan bawah.Terakhir, kamu juga bisa membuat riasan mata dengan warna yang mengilap, seperti dalam akun instagram @stellarro. Caranya, gabungkan kedua tren sebelumnya untuk menciptakan tampilan riasan mata yang menawan.Jika kamu tidak memiliki produk eyeshadow glossy, jangan khawatir cukup oleskan sedikit petroleum jelly pada eyeshadow untuk mendapatkan tampilan ini. Nah beauty, kira-kira manakah riasan mata favorit kamu?