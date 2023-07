Ladies, Begini Caranya Miliki Rambut Sehat, Segar dan Wangi Sepanjang Hari

(Dua varian Ellips Hair Mist: Sweet & Silky dan Fresh & Smooth. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Di era pasca-pandemi, terdapat peningkatan kebutuhan terhadap produk perawatan rambut. Terutama pada produk yang memiliki efektivitas tinggi dan multifungsi. Peningkatan kebutuhan ini pun menjadikan tren perawatan rambut hampir sejajar dengan kebutuhan perawatan kulit. Nah, untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan tersebut, merek perawatan rambut Ellips menghadirkan produk terbaru 'Ellips Hair Mist'. Produk ini tidak hanya memberikan kesegaran dan keharuman instan, tapi juga menutrisi batang rambut sehingga rambut terasa lebih lembut.Menurut Lidwina Natalia sebagai Head of Marketing Ellips, perempuan masa kini semakin hari kian perhatian dengan perawatan tubuhnya, tak terkecuali untuk rambut. Rambut sebagai identitas yang perempuan mampu memberikan kepercayaan diri dari seluruh penampilannya."Penampilan dengan rambut yang wangi, sehat dan berkilau kini menjadi hal yang mudah untuk didapat, inovasi Ellips menghadirkan fragrance booster yang dapat menjaga keharuman rambut lebih lama dengan Pro Vit B5 yang tentunya juga memberi nutrisi bagi rambut," tutur Wina dalam Media Gathering 'Let's Shine All The Way with Ellips', Selasa, (25/7).Dalam kesempatan yang sama, Vebbyna Kaunang selaku Chief Marketing Officer Kino Indonesia, menyampaikan bahwa rambut yang sehat sangat berkaitan erat dengan kepercayaan diri seorang perempuan."Rambut yang wangi, berkilau dan sehat tentunya menjadi bagian penting dari keseluruhan penampilan kita sebagai perempuan sehingga bisa selalu bersinar untuk berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Inilah yang menjadi semangat kami melalui pesan #ShineAllTheWay bersama produk terbaru kami Ellips Hair Mist," tutup Vebbyna.