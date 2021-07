1. Cabut dengan hati-hati

(Sebaiknya, kamu mencabut alis setelah mandi saat rambut lembut dan lentur sehingga menghindari kerusakan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Memiliki alis yang indah dan tebal bisa membuat wajah tampak lebih cantik. Apalagi, jika bentuk alis yang kamu miliki sudah rapi. Tentu kamu tidak akan kerepotan untuk membentuknya lagi saat bermake up.Namun, untuk kamu yang rambutnya alis agak jarang dan kurang rapi, ada cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya lho! Agar pertumbuhan alis bisa lebih bagus dan cepat, ada beberapa langkah yang bisa diikuti antara lain:Dikutip dari Healthline, agar alis bagus, kamu harus sangat berhati-hati saat mencabutnya. Pastikan kamu tidak terlalu banyak mencabutnya, menggunakan pinset yang tajam dan presisi. Selain itu, hindari pencabutan dalam cahaya terang di atas kepala. Hal ini dapat mengakibatkan over tweezing karena kamu dapat melihat setiap rambut.Sebaiknya, kamu mencabut alis setelah mandi saat rambut lembut dan lentur sehingga menghindari kerusakan.Minoxidil (Rogaine) dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali rambut di kulit kepala (dan disetujui oleh Food and Drug Administration untuk kulit kepala). Tetapi jika dokter kamu mengatakan itu aman untuk dilakukan, kamu dapat mencoba menggunakannya pada alis untuk membantu pertumbuhan kembali. Ingat, kamu harus sangat berhati-hati agar tidak masuk ke mata.Saw palmetto adalah keluarga tanaman palem. Ini bisa menjadi pilihan untuk digunakan secara topikal. Sebuah studi kecil tahun 2014 menemukan bahwa lotion rambut yang mengandung saw palmetto memang membantu meningkatkan pertumbuhan rambut.Dalam beberapa kasus, jika kamu kekurangan nutrisi tertentu, termasuk biotin atau zat besi, rambut kamu mungkin tumbuh lambat. Menurut sebuah studi kecil tahun 2018, suplemen oral yang disebut Nutrafol secara efektif meningkatkan pertumbuhan rambut pada perempuan dengan rambut yang menipis setelah meminumnya setiap hari selama 6 bulan. Ini bisa bekerja untuk alis juga, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan.Tidak ada penelitian klinis untuk mendukung gagasan bahwa minyak jarak benar-benar membantu menumbuhkan kembali rambut.Namun, banyak orang masih mencobanya. Ada banyak bukti anekdot dari orang-orang yang mengklaim minyak jarak membantu mereka menumbuhkan rambut lebih panjang atau lebih tebal dalam waktu yang lebih singkat daripada biasanya. Jadi ini bisa digunakan juga pada alis.