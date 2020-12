Apakah Perlu Memakai Make Up saat Nge-gym?

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Tampil cantik dan memesona di setiap suasana memang diperlukan, terutama bagi kamu para wanita yang identik dengan make up. Tapi apa penting juga memakai make up ketika lagi gym?



Menurut Konsultan Dermatologi dan Juru Bicara British Skin Foundation, Dr Anjali Mahto, Keringat dan suhu tubuh yang meningkat akibat berolahraga dapat menyebabkan pori-pori yang terbuka menjadi terhalangi oleh partikel-partikel make up.



“Pori-pori kulit yang tertutup tersebut akan mudah berjerawat dan pada gilirannya, dapat membuat tekstur kulit menjadi tidak rata. Selain itu, tidak menggunakan make up ketika sedang berolahraga juga bisa bermanfaat sangat besar untuk kulit,” kata Dr Anjali.



“Berolahraga merupakan cara yang terbaik untuk membiarkan kulit kita melakukan pekerjaannya, bernapas dan berkeringat, dan membuang racun-racun pada kulit yang selama ini terperangkan di bawah kulit,” ujar Jo Baker, seorang make up artist untuk para selebriti.



Faktanya, berolahraga tidak hanya bagus untuk kesehatan tubuh dan kulit, tetapi berolahraga juga dapat membuatmu terlihat lebih muda.



"Olahraga teratur telah dikaitkan dengan telomer yang lebih panjang, yang merupakan penanda genetik usia. Misalnya, olahraga membuat kamu secara genetik lebih muda," kata Dr Daniel Glass dari The Dermatology Clinic London.



Jika kamu memang benar-benar harus menggunakan make up saat pergi ke gym tidak perlu khawatir. Menurut Dr Sam Bunting, ahli dermatologi di London, tak apa-apa menggunakan make up ketika kamu sedang berolahraga. Asalkan kamu menggunakan make up yang non-comedogenic, yang tidak akan menyebabkan penyumbatan pada pori-pori.



“Akan tetapi disarankan juga untuk menghilangkan keringat dengan membersihkan kulit kamu setelah melakukan olahraga. Setelah berolahraga saya menyarankan untuk melakukan pembersihan secara lembut,” terang Dr. Sam.



Rosi Chapman, seorang skincare specialist menambahkan, busa yang lembut atau pembersih kulit yang berbentuk gel yang mengandung asam glikolat bisa dijadikan pilihan untuk menghapus make up dan sebum secara efektif.



"Kandungan tersebut bisa meregenerasi kulit secara halus dan lembut tanpa menyebabkan kulit kering,” tutupnya.

(FIR)