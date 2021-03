Menilik Karakter Pemeran Drama Penthouse lewat Warna Make Up

1. Shim Su Ryeon

Belakangan, para pencinta Drama Korea (Drakor) di Indonesia sedang menggandrungi drama Penthouse. Drama ini sudah memasuki musim kedua, di mana jalan ceritanya kerap membuat kamu gigit jari.Drama Penthouse bercerita tentang pertarungan kelas elit untuk dapat menduduki kelas sosial tertinggi dalam sebuah penthouse mewah bernama Hera Palace. Drama ini dipenuhi karakter yang menarik untuk kita amati.Sebut saja Shim Su Ryeon, Cheon Seo Jin, dan Oh Yoon Hee merupakan tiga karakter utama perempuan yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan. Ketiganya memiliki kepribadian yang berbeda dan tergambar dari makeup yang mereka kenakan loh. Yuk kita bedah!Tokoh satu ini digambarkan sebagai ratu dari Hera Palace. Shim Su Ryeon merupakan perempuan mandiri yang tidak tunduk pada permainan kekuasaan suaminya, dan berani untuk memperjuangkan yang dia inginkan. Saat dia mengetahui suaminya berselingkuh dan terlibat dalam misteri kematian putrinya, Shim Su Ryeon tidak tinggal diam.Karakter Shim Su Ryeon yang elegan, keibuan, dan menyembunyikan kekuatannya ini digambarkan dalam sentuhan make up anggun yang innocent. Dengan make up natural yang ringan dan tidak terlalu mengintimidasi, aktris Lee Ji Ah sebagai pemeran karakter ini kerap merias bibirnya dengan warna yang cenderung nude & soft. Warna Purbasari Hi-Matte Lip Cream 01 Vinca sangat pas untuk mendapatkan tampilan ini.Terlahir sebagai anak dari pemilik yayasan berkuasa, Cheon Seo Jin selalu ingin menjadi nomor satu guna memberi kebanggaan pada ayahnya. Sayangnya, seringkali cara Cheon Seo Jin menjadi yang terbaik ini bukanlah jalan yang terbaik. Cheon Seo Jin sendiri berselingkuh dengan suami dari Shim Su Ryeon guna mewujudkan ambisi pribadinya.Karakter yang pendendam dan penuh ambisi, Cheon Seo Jin selalu terlihat dengan riasan yang bold. Warna merah terang atau merah gelap pada bibir selalu menemani riasan wajahnya yang penuh ketegasan. Kontur wajah yang tajam pun tidak lupa menjadi salah satu poin kekuatan Cheon Seo Jin.Untuk mendapatkan riasan ala Cheon Seo Jin, kurangi riasan di area alis lalu gunakan lip cream matte berwarna merah yang tidak membuat bibir kering. Sebagai pilihan, Purbasari Hi-Matte Lip Cream 06 Dahlia dengan warna merah yang segar dapat membuat bibir matte yang tahan seharian.Merupakan sosok seorang Ibu yang rela berbuat apapun demi putrinya. Salah satunya mewujudkan keinginan untuk dapat tinggal di Hera Palace.Berkat bantuan Shim Su Ryeon, Oh Yoon Hee berhasil menjadi penghuni Hera Palace dan membuat gentar musuh lamanya, Cheon Seo Jin.Seringkali memberikan senyuman manis yang penuh arti, karakter Oh Yoon Hee kerap terlihat dengan bibir berwarna pink yang menggambarkan semangatnya dalam membesarkan putri semata wayangnya.Make up Oh Yoon Hee juga terlihat natural seperti Shim Soo Ryeon, namun lebih difokuskan pada tampilan ala pekerja kantoran yang ringan dan terkesan profesional. Sentuhan lip cream pink seperti Purbasari Hi-Matte Lip Cream 02 Azalea sangat cocok untuk melengkapi tampilan ala Oh Yoon Hee.Jadi, karakter Penthouse mana yang menjadi favoritmu? Siapapun yang menjadi jagoanmu, ketiganya memiliki karakter makeup yang dapat digunakan sehari-hari. Tentunya dengan sapuan perona bibir yang tepat dan nyaman digunakan.