Resmi Launching di Indonesia, barenbliss Akhirnya Perkenalkan barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint

Seperti Apa Produk Baru barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint Ini?

Kandungan Dalam barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint



Tampilan dan Cara Pakai barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint

(ROS)

Setelah melakukan berbagai riset dan penelitian guna menghadirkan produk bermutu tinggi, barenbliss akhirnya resmi umumkan peluncuran produk lip tint terbaru mereka. Produk tersebut adalah barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint . Produk barenbliss Fullbloom Transferproof Matte Tint ini hadir bersamaan dengan barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint diperkenalkan oleh barenbliss sebagai salah satu pelengkap kecantikan masyarakat Indonesia. Terutama bagi mereka yang suka hasil make up flawless bak aktris Korea. Pastinya tak hanya meningkatkan kecantikan bibir, produk dari barenbliss ini juga hadir untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan bibir mereka.Brand barenbliss sendiri memang sejak dahulu dikenal sebagai brand yang selalu berhasil menghadirkan keindahan make up aktris Korea dalam balutan kecantikan kulit masyarakat Indonesia. Tak mengeherankan, jika produk terbaru barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint ini juga diminati masyarakat Indonesia.Sejak awal launching beberapa bulan lalu, memang produk barenbliss yang satu ini sangat membuat banyak orang penasaran. Tak hanya penikmatnya saja yang penasaran, mereka yang belum pernah mencoba produk-produk barenbliss juga ikut penasaran dengan hadirnya produk baru barenbliss ini.Bagaimana tidak, antusiasme masyarakat menyambut perilisan barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint memang patut diacungi jempol. Bahkan sampai saat ini masih sangat banyak yang berburu make up dengan formula kecantikan ala aktris Korea ini.Sesuai dengan namanya, barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint merupakan produk terbaru dari barenbliss yang berupa lip tint dengan warna yang matte. Lip tint yang satu ini memiliki tekstur creamy yang tak mudah lengket. Sehingga tak akan mudah membekas di berbagai tempat saat Anda makan maupun minum. Sangat cocok dipakai siapa saja yang tak suka dengan lip tint yang sering menimbulkan bekas noda di berbagai peralatan makan.Produk terbaru dari barenbliss ini juga terasa sangat ringan. Anda tak perlu takut bibir Anda terasa kebas dan tak nyaman saat memakainya. Apa lagi, produk barenbliss ini sesuai untuk dipakai di jenis kulit mana pun. Jadi Anda tak perlu takut iritasi saat memakai barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint .Sebagai produk lip tint terbaik yang beredar di pasaran, tentu saja barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint ini diperkaya dengan berbagai kandungan dan bahan-bahan pilihan terbaik.Di dalam barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint terkandung Triple Flower Essence terdiri dari Meadowfoam, Sunflower dan Chamomile Oil yang tinggi antioksidan dan asam lemak esensial untuk menutrisi, melembapkan, dan melindungi bibir Anda.Terdapat pula E-Hyaluron Moisture Hyaluronic Acid dan Vitamin E, pelembab dan antioksidan kuat yang menjaga bibir tetap lembab dan sehat.Tak sampai di sana saja, barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint ini juga dilengkapi dengan Color Booster Technology Diformulasikan dengan film former untuk hasil non-transfer dan tahan lama yang tetap nyaman di bibir serta tahan 12 jam.Semua kandungan ini lah yang kemudian membuat barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint ini transferproof dan tahan lama. Jadi Anda tak perlu sering-sering menambah lip tint setelah selesai makan dan minum maupun saat berpergian.barenbliss Fullbloom Transferproof Matte Tint dari barenbliss ini tersedia dalam 6 pilihan warna. Anda bisa pilih mau menggunakan shade 01 Fresh Dawn, 02 Magical Mimosa, 03 Pollen Harvest, 04 Sunny Rose, 05 Ruby Daisy dan 06 Sassy Season. Semua varian warna dari produk barenbliss ini punya bau teh yang segar.Untuk packagingnya, barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint ini dikemas dalam wadah mota berbentuk jajar genjang dan desain full colour, sehingga tampak menarik dan terjamin aman. Jika ingin melihat shade warnanya, Anda bisa melihat bagian atas dari kemasan. Di sana terdapat nomor shade warna produk ini.Cara menggunakan barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint ini sangat mudah. Anda cukup mengambil sedikit lip tint dengan aplikatornya. Kemudian sapukan saja sekali ke bibir Anda. Maka warna matte yang tahan lama akan langsung hadir di bibir Anda. Tak perlu lagi repot – repot mengoleskan lip tint berulang kali ke bibir AndaDengan mempertimbangkan kandungan yang ada di dalam barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint dan daya tahan dari produk ini, tentu sudah jelas jika produk ini menjadi lip tint terfavorit di pasaran saat ini.Kalian juga dapat menggunakan produk lainnya dari barenbliss seperti barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek yang dapat menjadi pilihan kamu juga. karena lip tint barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek ini merupakan produk 2 in 1 yang tidak hanya dapat digunakan di bibir tetapi juga dapat digunakan di pipi sebagai perona pipi. barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek memiliki 4 shades yang sangat bagus untuk kalian gunakan seperti 01 Peachy Smoochy, 02 Pinky Lucky, 03 Reddy Ready dan 04 Browny Chilly yang dapat kamu pilih. selain kegunaan yang multifungsi, Kiwi Tin Tint Lip & Cheek juga memiliki kandungan yang sangat bermanfaat untuk bibir dan kulit wajah kita karena Kiwi Tin Tint Lip & Cheek mengandung 2x Antioksidant, 3x Natural Hydrator, 8D Hyaluron Acid dan Pigment Lasting Technology yang dapat memberikan ketahanan warna hingga 12 jam .Jika Anda juga tertarik untuk membuktikan kualitas dari barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint dan barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek, Anda bisa beli di barenbliss Official Store didanselain itu juga tersedia di Offline Store kecantikan terdekat dikotamu seperti Sociolla, KKV, Guardian, Watsons, dan Transmart. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi BNB didanJadi tunggu apa lagi? Yuk beli barenbliss Fullbloom Transferproof Matte Tint sekarang juga sebelum kehabisan.